Omtzigt fileert functioneren van overheid

Het functioneren van de overheid bij de uitvoering van beleid is ondermaats, betoogt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens een hoorzitting.

‘De politieke akkoorden zijn volledig dichtgetimmerd, zodat er geen controle op uitvoerbaarheid meer plaatsvindt.’

Den Haag

De wetgeving is veel te ingewikkeld geworden, Kamerleden en burgers kennen de wet onvoldoende, de Tweede Kamer heeft te weinig ervaren gezaghebbende en deskundige leden en de overheid is zo georganiseerd dat niemand verantwoordelijk is voor problemen bij de uitvoering van het beleid. Dit zijn notities uit een analyse van Pieter Omtzigt, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, waarin hij het functioneren van de overheid bij het uitvoeren van beleid fileert.

Omtzigt heeft m..

