CU pleit voor 'eenvoudiger' belastingstelsel

De ChristenUnie pleit in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voor een radicaal ander belastingstelsel. Daarin maken eenverdieners een koopkrachtsprong van 12 procent en gaan de lasten voor met name grote bedrijven omhoog.

Den Haag

De ChristenUnie presenteert vandaag de belangrijkste bouwstenen voor een belastingstelsel dat ‘rechtvaardiger en eenvoudiger’ moet zijn, en waarin burgers niet alleen maar gestimuleerd worden om betaald werk te doen. Het stelsel is onderdeel van het verkiezingsprogramma dat volgende maand verschijnt.

‘Het huidige stelsel is hopeloos onrechtvaardig, complex en individualistisch’, zegt bedenker en kandidaat-Kamerlid Pieter Grinwis. ‘De affaire rond de kinderopvangtoeslag was voor mij het laatste zetje.'

In het nieuwe stelsel worden alle toeslagen geschrapt en krijgen huishoudens op basis van het aantal personen in het huishouden een belastingkorting. Deze is deels afhankelijk van het inkomen. Verder ..

