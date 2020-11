'Ons belastingstelsel is stuk'

Het moet voor de belastingen niet uitmaken of je in een huur- of koophuis woont, vindt Pieter Grinwis.

Den Haag

Pieter Grinwis, vijfde op de lijst voor de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen, is al meer dan een jaar bezig met nadenken over een nieuw belastingstelsel. Want dat stelsel pakt voor allerlei groepen onrechtvaardig uit en de sterke prikkels voor betaald werk dragen niet bij aan saamhorigheid, aldus de beleidsmedewerker die in 2017 nauw betrokken was bij de onderhandelingen over het huidige regeerakkoord.

Grinwis sprak met deskundigen en bouwde in computerprogramma Excel een nieuw stelsel van belastingen. ‘In 2017 was mij al duidelijk dat het stelsel op de schop moet. De affaire rond de kinderopvangtoeslag was voor mij het laatste zetje. Het huidige stelsel is hopeloos onrechtvaardig, complex en individualistisch.&rs..

