Grapperhaus: alle onvrijwillige seks strafbaar als verkrachting

Den Haag

Daarmee gaat hij verder dan in een eerder wetsvoorstel, waarin hij nog onderscheid wilde maken tussen verkrachting en seks tegen de wil. Hij heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Nu moet er nog sprake zijn van geweld of dwang om iemand voor verkrachting te kunnen veroordelen. De aanpassing is volgens de minister nodig, omdat er nu veel zaken zijn die niet kunnen worden vervolgd terwijl toch duidelijk is dat het slachtoffer geen seks wilde. Door de aanpassingen zullen slachtoffers in meer situaties aangifte kunnen doen en beter beschermd worden.

Nieuw is de schuldvariant. Die houdt in dat seksuele handelingen als verkrachting kunnen worden aangeduid als iemand weet, of op zijn minst behoorde te weten, dat de ander die handelingen niet wilde. Degene die de seks initieert, moet alert zijn op signalen, omstandigheden en de positie van de ander. Daarbij gaat het om situaties waarin een betrokkene ‘nee' zegt of ‘non-verbale tegenreacties' geeft, zoals ‘expliciet afhoudend gedrag, huilen of bevriezen', schrijft Grapperhaus. Er kan wel onderscheid worden gemaakt tussen vormen van delicten. Zo kan het gebruik van dwang of geweld bij de verkrachting een zwaardere straf opleveren. Ook maatwerk in de vervolging en bestraffing blijft mogelijk. <