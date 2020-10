Rutte gaat weer voor het premierschap

Den Haag

‘Ik wil heel graag nog een keer vier jaar minister-president zijn. Als dat niet lukt, ga ik de Tweede Kamer in”, aldus de 53-jarige Rutte. Hij heeft vorige week de knoop definitief doorgehakt. ‘Mijn overtuiging is dat ik de ideeën en energie heb om door te gaan.’ Hij gaat voorlopig – in elk geval dit jaar – geen campagne voeren voor de verkiezingen die in maart volgend jaar zijn. ‘Omdat ik vind dat ik in deze tijd al mijn focus op de coronacrisis moet richten. Het voelt niet goed om nu campagne te gaan voeren’, zegt hij in de krant.

Rutte wil meer aandacht geven aan het midden- en kleinbedrijf en de brede middenklasse. Die laatste heeft volgens hem de afgelopen jaren geprofiteerd van het herstel, maar ook weer te maken gekregen met hogere lasten.

‘Er moet lastenverlichting voor de brede middengroepen komen, zodra dat mogelijk is.’

Dat Rutte doorgaat komt niet als een verrassing. Hij zinspeelde er zelf al lang op en donderdag meldde RTL Nieuws dat hij zou doorgaan. De enige andere kanshebber, fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, liet eerder deze maand weten de politiek te zullen verlaten.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de VVD flink gestegen in de peilingen. In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, is de VVD veruit de grootste en heeft ze bijna twee keer zoveel virtuele zetels als de tweede partij.

succes

De 53-jarige Rutte leidt de partij sinds 2006. Hij was eerder staatssecretaris van Onderwijs en later op Sociale Zaken. In 2010 leidde hij de liberalen naar een verkiezingsoverwinning. Hij vormde daarna een kabinet met CDA en gedoogsteun van de PVV. Dat werd geen succes. In 2012 liet de partij van Geert Wilders de coalitie vallen.

Bij de verkiezingen die volgden werden de liberalen opnieuw de grootste partij. Rutte vormde een kabinet met de PvdA. Dat zat zijn termijn volledig uit. De VVD verloor iets, maar bleef de grootste bij de volgende stembusgang. Hierna vormde Rutte een kabinet met CDA, D66 en de ChristenUnie. Het kabinet wist een reeks hervormingen door te voeren, zoals een pensioenhervorming.

Met het economische tij mee leek de coalitie rustig richting verkiezingen te kunnen varen. De coronacrisis gooide roet in het eten en een begrotingsoverschot werd een enorm begrotingstekort. Op de aanpak van deze crisis zal Rutte bij de verkiezingen worden afgerekend. <