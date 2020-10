Defensie gaat niet in gesprek over abortusbrief

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) gaat niet in gesprek met krijgsmachtbisschop Everard de Jong over een brief die hij de Tweede Kamer stuurde over abortus.

Dat schrijft Visser vrijdag in antwoord op Kamervragen van GroenLinks en PvdA. De Jong had een brief naar het parlement gestuurd waarin hij spreekt van ‘kinderoffers’ die gebracht worden, onder meer omdat het volgens hem is toegestaan te experimenteren met ongeboren leven in de eerste weken na het ontstaan. Ook hekelde hij in de brief de subsidiëring van abortusklinieken. Hij ondertekende met 'krijgsmachtbisschop'. Dat is een parttime functie van De Jong sinds afgelopen juni, waarin hij aan het hoofd staat van de aalmoezeniers (rooms-katholieke geestelijk verzorgers) bij Defensie.

