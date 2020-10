Hugo de Jonge: ‘CDA houdt de zondag als gezinsdag fier in ere’

In het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma staat de regio centraal: meer woningen, extra democratische invloed en beter bereikbaar. Volgens lijsttrekker Hugo de Jonge is het CDA nog altijd een gezinspartij. ‘We houden de zondag als rustdag daarom fier in ere.’

Den Haag

Hoe houdbaar is een verkiezingsprogramma in coronatijd eigenlijk? Zeer beperkt, erkent CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge. ‘Niemand weet hoe komende maanden zullen verlopen. Bij de verkiezingen in maart kan Nederland er totaal anders uitzien.’ Maar het nieuwe CDA-programma is meer dan een stapeling plannen, vindt De Jonge. ‘Je zet ook een koers uit. Hoe geven we invulling aan de zorgen van mensen? Als deze vreselijke pandemie eindelijk voorbij is, wacht ons alweer de volgende uitdaging. Wat dat betreft kunnen we lessen trekken uit de eerste coronagolf. Toen de ziekenhuizen steeds voller raakten en ..

