Stembureaus zijn enkele dagen open in maart

Amsterdam

Dat is volgens Haagse bronnen de kern van een brief die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) begin november naar de Tweede Kamer stuurt. Een aantal maatregelen staat in de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19, waarover de Eerste Kamer dinsdag debatteert en stemt. Bijvoorbeeld dat het aantal volmachtstemmen dat iemand mag uitbrengen, van twee naar drie wordt verhoogd. Daarin is nog niet concreet vastgelegd dat stemlokalen enkele dagen open mogen zijn en dat het stemmen per post wordt verruimd; nu is poststemmen alleen mogelijk voor Nederlanders in het buitenland.

Die twee maatregelen zijn in december 2018 aanbevolen door de staatscommissie parlementair stelsel onder voorzitterschap van oud-minister Johan Remkes. Dat advie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .