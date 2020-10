Andere tijden, anders werken

De coronacrisis heeft het werk van veel christelijke (hulp)organisaties op de een of andere manier veranderd. Een impressie.

Roemenië

Aantal besmettingen: 217.216

Aantal doden: 6574

Roma-evangelist Florin Ciornea in Insuratei staat veel Romagezinnen bij die in grote problemen zijn gekomen door de gevolgen van corona. Mede dankzij hulp uit Nederland kan hij mensen voorzien van een voedselpakket en medicijnen.





De moeilijke omstandigheden hebben ook een andere kant. ‘Ik heb veel meer mogelijkheden op creatieve manieren het evangelie te delen. We komen bij elkaar in de buitenlucht. We zenden dagelijks via social media een Bijbelstudie uit. Bijna tweeduizend mensen kijken iedere avond mee. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en kunnen we de Heer aanbidden.’

(Bron: Stichting HOE)

Libanon

Aantal besmettingen: 73.995

Aantal doden: 590





Op afstand leren… Hassan (5) kan er niet altijd z’n aandacht bij houden, maar gelukkig helpt z’n zus Larissa (13) af en toe. Om te voorkomen dat Syrische vluchtelingenkinderen een onderwijsachterstand oplopen, startte World Vision in Libanon met thuisonderwijs. Iedere week krijgen de kinderen nieuw lesmateriaal en ouders lezen via WhatsApp wat er op het lesprogramma staat. Moeder Kafiya: ‘Ik ben hier erg blij mee, Hassan leert nu gewoon het alfabet. Hij hoeft geen schooljaar te missen door de pandemie.’

De ouders krijgen via WhatsApp verder behalve voorlichting over corona ook psychosociale ondersteuning.

(Bron: World Vision)

Haïti

Aantal besmettingen: 9040

Aantal doden: 232

Een mentor van de Haïtiaanse organisatie Restavek Freedom, partner van Woord en Daad, bezoekt een kind dat in het vizier is gekomen vanwege kindslavernij. Corona heeft de situatie van kwetsbare kinderen in Haïti nog complexer gemaakt. De mentoren proberen dagelijks met de kinderen in contact te blijven, ook als een kind niet naar school kan komen. Ze stimuleren de leerlingen met hun schoolwerk bij te blijven, bespreken wat ze zelf kunnen doen om gezond te blijven en werken aan een zo stabiel mogelijke thuissituatie. Zo streven ze naar een wereld, waarin kinderen daadwerkelijk krijgen waar ze recht op hebben: onderwijs, contact met leeftijdsgenoten, volwassenen die er voor hen zijn… ‘Ik zie je’, zegt de mentor tegen het kind. ‘Je bent niet alleen.’





(Bron: Woord en Daad)

Kenia

Aantal besmettingen: 50.833

Aantal doden: 934

In Kenia zijn veel mensen voor hun informatie afhankelijk van de radio. Het christelijke radiostation TWR Kenya zendt via een uitgebreid FM-netwerk uit in het noorden en oosten van Kenia. De programmering is aangepast aan de coronacrisis. Zo bieden de programma’s veel informatie over covid-19 en is er aandacht voor het belang van preventie en hygiëne. Daarnaast worden de luisteraars in hun eigen taal bemoedigd met woorden van hoop vanuit de Bijbel. Programmamaker Edgar Kalimbo is dankbaar voor deze unieke mogelijkheid. ‘Wel moesten we door deze crisis helaas stoppen met de productie van een populair radioprogramma over het huwelijk. Dertien voorgangers werkten hieraan mee. Het was een belangrijk programma omdat het inging op thema’s als huiselijk geweld. En juist nu neemt het huiselijk geweld sterk toe in Kenia.’





(Bron: TWR)

Colombia

Aantal besmettingen: 1.033.218

Aantal doden: 30.565

Adis Marquez wilde van jongs af aan ‘pink lady’ worden, een vrijwilliger die kwetsbare patiënten bijstaat in het ziekenhuis. Een pink lady is ze niet geworden, maar ze zet zich wel in voor de meest kwetsbaren in Colombia. Rond de stad Barranquilla, waar ze werkt, zijn meer dan 15.000 Venezolaanse families neergestreken op de vlucht voor de crisis in hun eigen land. Namens Crecer con Amor, een partnerorganisatie van Tear, zorgt Marquez dat zoveel mogelijk mensen het hoofd boven water kunnen houden, door voedselpakketten uit te delen. Haar team probeert zoveel mogelijk mensen te helpen, maar er zijn altijd nog meer mensen die hulp nodig hebben. ‘De gedachte dat God bij me is, motiveert me’, zegt Marquez.





(Bron: Tear)

