Mark Snijders, oprichter van het Dutch Sport Tech Fund: ‘Sporttechnologie is hot en groeit de komende jaren met 23%’

Het Dutch Sport Tech Fund (DSTF) is vorig jaar oktober opgericht. Medeoprichter Mark Snijders heeft intussen een bijzonder ervaren team om zich heen gebouwd van investeerders als Pieter Schoen, bekend van het tv-programma Dragons Den, en experts op het gebied van sport, tech, data, e-commerce en vermogensbeheer. Snijders, zelf oud-voetballer bij AZ, is gepokt en gemazeld in de wereld van sporttechnologie, mede door de oprichting van enkele eigen bedrijven. Last but not least wordt het team geadviseerd door ervaren mensen uit de sportwereld, zoals schaatster Marianne Timmer en oud-hockey coach Roelant Oltmans. Daarmee is alle expertise en ervaring in huis om investeerders optimaal te kunnen laten profiteren van de snel groeiende markt van sporttechnologie.



Mark Snijders - beeld Bertil van Beek

Hoe is het Dutch Sport Tech Fund ontstaan?

‘Als voetballer ben ik in contact gekomen met video-analyse en sindsdien heb ik altijd affiniteit gehad met sporttechnologie. Met een virtual reality programma, dat ontwikkeld was door een vriend, ben ik vervolgens bij alle grote voetbalclubs in Europa langs geweest om hen de waarde van learning via sportdata duidelijk te maken. Later ben ik met nog veel meer sporttechnologieën in aanraking gekomen. Vervolgens ben ik als adviseur gestart bij International Sports Group (ISG), dat onder meer eigenaar is van Dotcomsport en SportAnalysisTV, beide cloudgebaseerde softwareproducten om de prestaties in voetbal te verbeteren. Onder meer de KNVB en FC Utrecht maken hier gebruik van. ISG kan inmiddels trots zijn op meer dan 600 licenties in 24 landen en meer dan 200.000 gebruikers. Naast ‘athlete performance’ zag ik nog veel meer mogelijkheden in deze wereld en een echt sporttech beleggingsfonds was er eigenlijk niet. ISG werd onze eerste investering. Alle teamleden hebben ‘Skin in the game’, omdat ze met eigen geld in het fonds te hebben belegd. De belangen lopen parallel en wij zijn gedreven om hier een succes van te maken. De timing is ook goed. De sporttechnologie markt groeit sterk en de negatieve spaarrente stimuleert om te investeren in een goed gespreide portefeuille.’



beeld Shutterstock

Kunt u de markt van sporttechnologie schetsen?

‘Data is feitelijk de rode draad binnen de verschillende ontwikkelingen in sporttechnologie. Al snel kwam ik erachter dat data niet alleen sportprestaties verhogen, maar ook de fans meer bij de sport betrekken. De bekendste voorbeelden van sporttechnologie zijn de VAR in het voetbal en Hawkeye in tennis. Maar er is veel meer. Profvoetballers lopen met GPS-tracking rond dat loopbewegingen en acceleraties in combinatie met de hartslag kan meten. Dat levert bijzonder interessante gegevens op voor speler, coach en fan en helpt bij de scouting van talent. Verder kan gedacht worden aan bedrijven die helpen bij de streaming van live sportverslagen of highlights op je mobiele telefoon met analyses. Je kunt zelfs je mobiel in een VR-bril stoppen en de wedstrijd vanuit het oogpunt van je favoriete speler meebeleven. Een andere snelgroeiende tak is ‘esports’, professionele gaming-competities zoals Fifa, NBA en bijvoorbeeld ook shooting-games. Data brengen de gaming- en sportwereld bij elkaar en via platformen als Twitch en YouTube Gaming neemt ook de ‘fan engagement’ toe. Technologie wordt steeds betaalbaarder en derhalve toegankelijker voor individuele sporters en amateurclubs. Hierdoor zal de wereldwijde sporttechnologie markt naar verwachting drie keer zo hard groeien dan de wereldwijde sportmarkt. Volgens recente rapporten van PwC en Drake Star zal deze markt de komende jaren met gemiddeld 23,1% per jaar groeien. In 2030 praten we over een marktomvang van naar schatting ruim $50 miljard, tegen nog $11 miljard in 2019. Wij denken goede papieren te hebben om van deze explosieve groei te profiteren.’



beeld Shutterstock

Zijn jullie klaar voor een volgende kapitaalronde?

‘Ja, wij wilden ook eerst een track-record opbouwen. Een van onze participaties gaat naar de beurs en een ander is al toe aan een volgende investeringsronde en is sinds onze initiële investering 3-4 keer zoveel waard geworden. Wij hebben de intentie, na een strenge selectie middels diepgaande due diligence, jaarlijks 5-10 nieuwe participaties aan de portefeuille toe te voegen. Daarmee willen we de komende jaren groeien naar een goed gespreide portefeuille over de verschillende sporttech disciplines die wij geselecteerd hebben. Doel is in drie jaar tot ruim 20 participaties te komen met een besloten fondsomvang van €20 miljoen. Hierbij zal circa 10% bestaan uit start-ups en 90% uit scale-ups, waar de risico’s minder groot zijn omdat het product al ontwikkeld is. Ook dat helpt mee aan een gedegen risicospreiding. Naar gelang de verdere ontwikkeling van de bedrijven kunnen we meer investeren tot circa €1 miljoen per participatie. Worden bedrijven groter, dan hebben wij partners die voor verdere financiering kunnen zorgdragen. Wij definiëren de investeringsperiode als 5 + 2 jaar, waarbij de eerste drie jaar nodig is om het fonds vol te krijgen. In die jaren daarna gaan we de deelnemingen uit-ontwikkelen en optimaliseren, om deze vervolgens, dan wel als geheel of als individuele onderdelen, naar een exit te begeleiden. Dat is een populaire term waarbij een andere partij onze aandelen tegen een hogere waarde overneemt. Een van de eerste vragen die wij aan een bedrijf stellen waar we in willen investeren is wat hun exit-strategie is. Wanneer alle bedrijven verkocht zijn, dan wordt het fonds opgeheven en de waarde uitgekeerd aan de beleggers.’

Wat is jullie beleggingsstijl?

Binnen de wereld van de sporttech focussen wij ons op nauwkeurig geselecteerde exponentiële groeimarkten, zoals Esports, fantasy sports, streaming (Netflix-en in de sport), fan engagement (supportersbetrokkenheid), athlete performance en data & analytics.

Zaken als ethiek, milieu en duurzaamheid houden wij goed in het oog. Dat doen wij onder de bezielende leiding van Bert Oosterloo, onze Chief Investment Committee. Oosterloo, onlangs uitgetreden partner bij PwC, is zeer maatschappelijk betrokken.

Een goed voorbeeld is onze investering in JOGO, een app waar kinderen gestimuleerd worden om buiten te sporten waarbij ze digitale punten kunnen verdienen. Sport verbindt en tech is de tool.

Op welke wijze kunnen beleggers instappen?

‘De minimale inleg bedraagt €100.000 waarvoor participaties worden verkregen met een nominale waarde van €1,25 per stuk. Voor iedere ton krijgen beleggers dus 80.000 participaties. Wij denken minimaal 10% rendement per jaar te kunnen bieden bij een gemiddeld risico, omdat wij de markt zo goed kennen. Participaties kunnen tussentijds verkocht worden aan derden. Alles wordt vastgelegd in een investeerdersportaal via blockchain. Alle investeerders worden tussentijds regelmatig op de hoogte gehouden van de waardeontwikkeling van hun investering. Dividend wordt uitgekeerd als DSTF een dividenduitkering van een van haar deelnemingen ontvangt of als een deelneming wordt verkocht. Er wordt pas dividend uitgekeerd vanaf het moment dat er liquiditeitsoverschotten zijn en de portefeuille al volbelegd is. Dus naar verwachting zal dat moment vanaf jaar 3-4 zijn. Er is geen sprake van bankfinanciering, waardoor beleggers het 1e recht van terugbetaling hebben. Voor geïnteresseerden hebben we een brochure die te downloaden is op onze site www.dutchsporttechfund.com .’