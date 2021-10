5 Kledingtips voor de donkere dagen

De één houdt ervan, de ander gaat liever overwinteren in een warm land. Kou, regen, wind, de donkere dagen. Maar ook gezelligheid, saamhorigheid, knusse avonden thuis, borrels en etentjes. Om het weer te trotseren of om er tip top uit te zien tijdens die borrel is kleding, waarin je je prettig voelt, een ‘must’. We helpen jou graag op weg om jouw garderobe samen te stellen met deze 5 kledingtips voor het najaar en de winter.

1. Stem jouw jas af op wat voor een type je bent

Als echte koukleum kies je vast graag voor een lekkere, warme gewatteerde jas. Voor de dames zijn de gewatteerde jassen er ook in het lang. Meer het type van auto in en auto uit? Dan biedt een tussenjas uitkomst. Zoals de geruite dames exemplaren van bijvoorbeeld Only..