Strijders tegen onrecht

Wij strijden tegen onrecht. Zondag is het Palmpasen: de slotzondag van de veertigdagentijd en de openingsdag naar de Stille Week. Veel mensen wijden deze periode aan inkeer en nadenken, in het licht van het leven, lijden, sterven én de opstanding van Jezus Christus. Hoe beleeft u de veertigdagentijd? Staat u misschien stil bij het onrecht in de wereld, dichtbij of ver weg? Hoe reageert u daarop? Of is onrecht voor u vooral een abstract begrip? Zoek je het woord ‘onrecht’ op in het woordenboek, dan gaat het over ‘een behandeling die iemand onrecht aandoet of een toestand die onrecht inhoudt’. Precies wat bijvoorbeeld armoede met je doet. Je krijgt minder kansen en wordt uitgesloten. Je vindt geen baan, hebt geen geld voor goede zorg of ju..

