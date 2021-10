De kansen in een crisis

In deze bijlage, gemaakt in samenwerking met NDZakelijk, laten we u iets zien van het werk dat christelijke zendings- en ontwikkelingsorganisaties doen over de hele wereld, en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren in deze tijd van crisis. Deze editie is de eerste in een reeks van bijlagen over het werk van Prisma-leden, de koepel van een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerkingen diaconaat. We hopen dat u na het lezen geraakt en verwonderd zult zijn over het belangrijke, noodzakelijke en betekenisvolle werk van Prisma-leden. Want christelijke organisaties maken hét verschil.

Haaije Feenstra en Charlotte Ariese, Prisma