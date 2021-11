Seniorenbed vermindert slaapproblemen: ‘Hij is veel rustiger en kan weer zelfstandig opstaan’

Ongeveer een derde van de bevolking heeft last van slaapproblemen. Opvallend genoeg stijgt dit aantal naarmate mensen ouder worden. Ouderen slapen niet alleen lichter, ze worden ook vaker wakker. Toch hebben senioren dezelfde hoeveelheid slaap nodig als jongere mensen. Beddenspecialist De Suite uit Moordrecht maakt zich er hard voor dat iedereen – van jong tot oud – optimaal kan slapen. ‘Wat de vraag ook is, we vinden altijd een weg om te maken wat de klant wenst.’

Wie bekend is met beddenzaak De Suite, weet dat eigenaar Wim Hofman al meer dan veertig jaar ervaring heeft in het vak. Sinds 1998 is het bedrijf uitgegroeid tot familiebedrijf en met inmiddels al ruim 20 jaar op de teller, durft De Suite zich een echte ‘beddenspecialist’ te noemen. En terecht, vindt Hofman. ‘We maken het onmogelijke mogelijk. Niets gaat daarbij te ver.’





Van slapeloosheid naar een optimale nachtrust

Veel ouderen hebben last van slapeloosheid. Ze kampen met rusteloze benen en hebben moeite met opstaan. Toch is dit volgens De Suite niet nodig. Met bedden en matrassen op maat stimuleren zij een optimale nachtrust. ‘Dat kan zijn in het geval van spier-, rug- en nekklachten of als er sprake is van moeite met draaien en opstaan’, vertelt de beddenspecialist uit Moordrecht. ‘Op zorgvuldige wijze ontwerpen we het bed en matras, steeds weer rekening houdend met de wensen en omstandigheden.’ Hiermee zegt De Suite een slechte nachtrust voor de oudere garde dus gedag met het seniorenbed.

Basis voor een gezond leven

Het familiebedrijf hamert op het essentiële belang van de nacht en straalt deze boodschap met trots uit. ‘Een goede nachtrust is de basis voor een gezond leven. Er zijn teveel mensen die niet optimaal slapen, terwijl dit wel kan’, vertelt De Suite. ‘Onze vakmensen doen er alles aan om te zorgen dat de klant de perfecte slaap vindt.’ Zelfs voor ouderen dus. In een persoonlijk gesprek stelt de beddenspecialist de wensen en slaapproblemen vast. Bovendien voorkomen ze dat de senioren apart moeten slapen. ‘Het seniorenbed kan van alle functies en gemakken worden voorzien zonder dat het van het partnerbed is te onderscheiden.’





Seniorenbed voor iedereen

Groot of klein, dik of dun: bij De Suite maakt het niet uit wie de klant is. Volgens de specialist houden ze rekening met de leeftijd en wie de klant nu écht is. Niet alleen De Suite is hiervan overtuigd, ook de klanten beamen dit. ‘Mijn echtgenoot sliep heel onrustig en kon zich nauwelijks nog omdraaien. We zijn fantastisch geholpen door De Suite. Hij kan nu weer zelfstandig omdraaien en opstaan. Door het ontspanningssysteem is hij veel rustiger en zijn beenkrampen zijn sterk verminderd.’

De Suite maakt bij het seniorenbed gebruik van hulpmiddelen, zoals een uitstaphulp of papegaai. En daarbij staren ze zich niet alleen blind op de leeftijd. ‘Of de klant zich nu wel of geen senior voelt, wij maken het bed precies naar eigen stijl’, grapt het familiebedrijf. ‘Voor iedereen die op zoek is naar een matras, bed of complete slaapkamerindeling, is een bezoek aan ons bedrijf beslist de moeite waard.’

