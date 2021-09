De woonexperts van het Nederlands Dagblad

Voor deze special doen we graag een beroep op professionals op het gebied van ontwerp, styling en binnenhuisarchitectuur om hun licht te laten schijnen op woontrends, kleuren en materialen. We stellen ze graag even aan u voor!

Marije Develing (43), interieurontwerper, heeft sinds 12 jaar haar eigen bedrijf Maison Belle waarmee ze zich richt op ontwerp en advies.

Waar kennen we je van?

‘Ik ben een tijd de vaste wooncolumnist van het ND geweest, ik schreef elke maand in de woonbijlage. In deze special geef ik interieurtips en vertel ik over de renovatie van de woonboerderij waar ik met man en kinderen (16 en 19) woon.’

Werk

‘Ik maak ontwerpen voor interieurs voor mensen die verbouwen, zelf bouwen of herinrichten. Ik adviseer hen ove..