‘Buiten’ wonen is een trend, maar wat zijn de voor- en nadelen?

Kwamen jonge mensen voorheen af op de Randstad voor studie en werk, sinds 2015 zien we dat er een trend is om ‘buiten’ te wonen. De coronacrisis heeft deze trek versterkt doordat het (deels) werken vanuit huis meer regel dan uitzondering is en mogelijk blijft. Wie zijn deze ruimtezoekers? Gaan zij terug naar hun roots? Wie voelt zich er het meest thuis? Is het voor geboren en getogen Randstedelingen ook te doen? Wat zijn de voor- en nadelen? Redacteur Brigitte Schiering gaat voor u op zoek naar de verhalen en tips van degenen die u voorgingen, mocht u de stap overwegen.

Mettina Harms is 56 jaar en woonde met man Hans (63) tot het najaar van 2020 in een rijtjeswoning in Berkel en Rodenrijs in Zuid-Holland...