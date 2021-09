Start uw dag goed

Goed slapen ‘s nachts, is beter presteren overdag. Een goede nachtrust is net zo belangrijk voor een gezond welzijn als gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging, maar wordt nog weleens onderschat. Wist u dat twee op de drie Nederlanders moeite heeft met slapen? Dat kan anders, vinden wij bij Slaapboulevard Kwakernaat.

Slaap is een basisbehoefte

We leven in een wereld waarin altijd van alles te doen is –24 uur per dag en zeven dagen per week. We zijn continu beschikbaar, hebben allemaal een smartphone en krijgen de hele dag door allerlei prikkels. We gunnen onszelf bijna geen tijd meer om te slapen.

Maar slapen is belangrijk voor de menselijke ontwikkeling en een goede gezondheid. Slapen wordt dan ook beschouwd als een basisbehoefte, net als zuurstof, eten en water.Terwijl volle agenda’s en stress uw slaap kunnen aantasten, geldt dit andersom ook: met minder slaap bent u overdag aan het knikkebollen achter het bureau of vervliegt de aandacht tijdens een belangrijke vergadering.Start u uw dag met een slaaptekort, dan begint u de dag eigenlijk al met een 4-0 achterstand.

25% van de bevolking komt ’s nachts niet tot rust, lijdt aan slaapgebrek of heeft moeite metin slaap komen of doorslapen

De grote schoonmaak

Slapen gaat niet alleen over de slaapkwantiteit (hoeveel uur u per nacht slaapt) maar juist om de slaapkwaliteit (hoe effectief uw slaap is).Tijdens uw slaap is uw lichaam hard aan het werk om het werkgeheugen op te schonen, afvalstoffen af te voeren en het onderbewustzijn aan het werk te laten.Een goede, diepe slaap betekent dat uw hersenen de tijd en de kans krijgen om zich te reinigen. De afgifte van groeihormonen in uw lichaam bereikt een piek wanneer u diep slaapt. Terwijl u uitrust,worden cellen gerepareerd en nieuwe cellen aangemaakt. Ook zorgt een goede nachtrust ervoor dat u uw emoties van de dag goed kan verwerken en dat u onthoudt wat u overdag hebt geleerd. Daarom werkt een nachtje slapen over een beslissing vaak zo goed.





APK-check voor uw bed

Eigenlijk wel vreemd: de auto waarin u rijdt gaat elk jaar verplicht naar de garage, maar onze eigen gezondheid, of het bed waarin we gemiddeld een derde van ons leven door brengen, niet. Wees kritisch en neem uw slaapsysteem onder de loep.Hoe oud is deze en is deze goed onderhouden? Een goed matras gaat gemiddeld tussen de 8–10 jaar mee mits deze goed is onderhouden. Hierna kunnende materialen hun werkingskracht verliezen. Een topdekmatras, ook wel topmatras of topper, gaat ongeveer vijf jaar mee.Een latten-of spiraalbodem gaat gemiddeld 15-20 jaar mee. Stel dat u 8 uur per nacht slaapt, dan heeft u na 10 jaar meer dan 29.000 uur in bed doorgebracht. Logisch dat de veerkrachtenondersteuning na deze jaren niet meer zijn wat ze waren.

4 maanden per jaar brengt u door in bed–een derde van uw leven

Slaaphouding

Gezond slapen hang niet alleen af van een goed bed. Ook een goede slaaphouding is van essentieel belang.Wat is de impact van iedere dag 8 uur slapen in een verkeerde houding of op een verkeerde matras, hoofdkussen of bed? Sommige houdingen lijken comfortabel, maar kunnen het lichaam juist belasten.Neem bijvoorbeeld buikslapen: door de verkeerde uitlijning van de schouders staan de spieren onder spanning, waardoor nekklachten kunnen ontstaan.Onrustig slapen komt vaak door een te hard matras. Hierdoor ontstaat er te veel druk op de schouders en heupen en kan uw ruggengraat niet zijn natuurlijke curve volgen. Zachter slapen is dan beter en werkt daarnaast drukverlagend. Let wel dat het matras niet té zacht is, hierdoor zal uw wervelkolom niet meer mooi recht liggen.





Kies bewust voor uw matras

Heeft uw matras last van kuilvorming, is het matras te hard of is het gewoon tijd voor vernieuwing? Kies bewust voor een nieuw matras en durf te investeren in de kwaliteit van uw nachtrust. Welk matras biedt wat u nodig heeft? Staat de hoogte van een matras boven aan uw wensenlijst of heeft de aanpasbaarheid prioriteit? Wilt u een matras dat goed ventileert of één die volledig uit natuurlijke materialen bestaat? Deze slaapwensen worden bij Slaapboulevard Kwakernaat naast diverse persoonlijke factoren gelegd (denk aan slaaphouding, lichaamsbouw, slaapklimaat, etc.) en samen met u naar het perfecte matras geleid.

