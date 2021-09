‘‘Prematuur’ Hannah heeft een enorme wilskracht’

Met 24 weken begon bij Joanne Snetselaar (26) de bevalling. ‘Zo’n kindje heeft geen kwaliteit van leven, kun je het niet beter laten gaan?’, zei een van de artsen’, vertelt Joanne. ‘Voor ons was dat geen optie. Inmiddels is Hannah anderhalf. Het is bijzonder om haar enorme wilskracht te zien! Ik weet hoe waardevol het is om voor het prille leven op te komen. Daarom ben ik lid van de NPV.’

Tijdens Joanne’s eerste zwangerschap kwam de bevalling met vierentwintig weken op gang. ‘Door een hormoondisbalans stootte mijn lichaam ons kindje af. Ik moest met spoed naar het ziekenhuis. De infectiewaardes stegen flink. De kans bestond dat ons kindje tijdens of na de bevalling zou overlijden. Dat was heftig om te horen’, vertelt Joanne. ‘Een arts zei dat een kind dat zo vroeg geboren wordt geen goede toekomst heeft. Konden we het kindje niet beter laten gaan?’ Joanne vond dit moeilijke gesprekken. ‘Ik ben nog jong, had weeën en moest me ondertussen verweren. Dat vond ik zwaar! Gelukkig was het voor ons duidelijk dat het kindje welkom was, wat het ook zou mankeren’, zegt Joanne stellig. ‘Nadat we uitspraken dat we graag behandeling wilden als het kindje geboren was, deden de artsen daar alles aan.’





Vaccineren

Toen Hannah geboren werd, ademde ze zelfstandig. ‘Dat was bijzonder! Ze moest in de couveuse. In de weken die volgden, had ze heftige dips, waarbij het de vraag was of ze er bovenop zou komen. Maar gelukkig redde ze het’, vertelt Joanne. ‘We kregen te maken met een volgende lastige beslissing. Voordat Hannah geboren was, besloten we niet te vaccineren. Maar nu was de situatie anders, want Hannah was enorm kwetsbaar. We hadden een week bedenktijd om onze keuze opnieuw te maken voor deze situatie. Daarvoor voerden we gesprekken met de predikant, wat ouderlingen en onze ouders. Ik wist toen nog niet dat de NPV een advieslijn heeft waar je terecht kunt met dit soort vragen. Mensen met veel kennis denken dan met je mee en geven advies. Dat hadden we goed kunnen gebruiken! Als ik terugkijk, verbaas ik me erover dat ik rondom de bevalling zo goed voor mezelf en ons kind op kon komen. Ik kan me voorstellen dat andere vrouwen dat op zo’n moment niet kunnen. Ook voor zulke situaties is de advieslijn waardevol.’

Wilskracht

Joanne staat nog steeds achter haar keuze om voor Hannah te gaan. ‘‘We merken dat Hannah doorvecht. Die wilskracht had ze vanaf dag een. We weten dat er Iemand boven staat, maar zijn ook trots als we haar zien vechten. Dat is waarvoor we de keuze maakten. Dat is ook waarom we lid zijn van de NPV. We zagen van dichtbij hoe wonderlijk een kindje van 24 weken is. Zulke kindjes mogen nog geaborteerd worden. Dat is onvoorstelbaar. De NPV komt op voor het prille leven en dat steunen we graag!’

De NPV is ambassadeur van het leven! We maken ons hard voor de bescherming van kwetsbaar leven. Wanneer u dat nodig heeft, helpen we met persoonlijk advies bij medisch-ethische vragen. En onze duizenden vrijwilligers helpen iedereen die daaraan behoefte heeft. Wilt u ons helpen om hiermee door te gaan? Word dan lid en ontvang een mooi abonnement of een ander cadeau naar keuze. Bent u al lid? Werf dan een lid voor de NPV en ontvang per nieuw geworven lid hetzelfde!