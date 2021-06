Soms is respectvol terugtreden juist zorg voor het leven

‘Mijn alleenstaande zus ligt na een ongeval al een paar dagen op de intensive care. De artsen willen graag met mij in gesprek over het mogelijk stoppen van de behandeling. Hoe kan ik daar nu een beslissing over nemen?’

Wanneer je zus, ouder, partner of andere naaste in het ziekenhuis belandt, komen er allerlei vragen op je af. Zeker als het levenseinde dichterbij komt. Welke behandelmogelijkheden zijn er nog? Hoe ver ga je met zorg op de intensive care? Is reanimatie in alle gevallen nog wenselijk? Willen we het leven maximaal verlengen, of moeten we eerder onze grens weten? Complexe vraagstukken, en al helemaal als het gaat om iemand die je erg dierbaar is.

De NPV biedt hulp bij precies deze vragen. Achter de NPV-Advieslijn staan 24 uur per dag, 7 dagen per week, experts voor je klaar. Professionals uit de zorg met een christelijke achtergrond die je helpen bij het nemen van dit soort moeilijke beslissingen.

‘Mijn zus was té ziek om nog verder te kunnen leven’

Ook de persoon uit bovenstaande casus nam contact op met de NPV-Advieslijn en kijkt hier dankbaar op terug. ‘Wat een verademing om iemand aan de lijn te krijgen die naar mijn hele verhaal luisterde, deskundig was en met mij meedacht. Dit heeft veel indruk op mij gemaakt. Mijn zus is uiteindelijk een week later overleden. Als familie weten we nu dat doorbehandelen juist geen goede zorg voor het leven zou zijn geweest. Ze was té ziek om nog verder te kunnen leven. Omdat we dat weten, kunnen we verder – hoe moeilijk dat ook is.’





Die geruststelling wil de NPV graag bieden, vertelt Astrid Bokhorst van de NPV-Advieslijn. ‘De vraagstukken die je krijgt voorgelegd zijn soms onvoorstelbaar moeilijk. Natuurlijk handelen artsen deskundig, maar op zo’n moment is het gewoon fijn als er iemand met ervaring meekijkt en jou helpt de juiste beslissing te nemen. Zeker als die partij ook jouw christelijke overtuiging begrijpt.’ Als het nodig is verwijst de NPV-Advieslijn door, bijvoorbeeld naar pastorale hulp.

Een bewuste en doordachte keuze maken is ook belangrijk bij de latere verwerking. Astrid: ‘Soms is behandeling nog goed mogelijk. In andere gevallen kan respectvol terugtreden juist goede zorg voor het leven zijn. Dat neemt niet weg dat de beslissing hierover moeilijk blijft. Maar als je erop vertrouwt dat de juiste beslissing genomen is, geeft dat heel veel rust. Dat is een gezondere start van het rouwproces.’

Iedereen kan bellen

De NPV-Advieslijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. De nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door vrijwilligers die in het dagelijks leven werkzaam zijn in de zorg. Of iemand lid is van de NPV of niet maakt niet uit: iedereen mag bellen en iedereen wordt geholpen.

De vragen waar de NPV-Advieslijn mee te maken krijgt heb- ben niet altijd te maken met hoge ouderdom. ‘In de afgelopen jaren hebben we ook telefoontjes gehad met acute behandelsituaties rondom een zwangerschap, of bijvoorbeeld jonge mensen die ernstig ziek waren’, vertelt Astrid. Daarom was de NPV-Advieslijn ook blij toen het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam contact zocht. ‘Het personeel daar heeft regelmatig te maken met reformatorische patiënten en hun ouders en wilde beter begrijpen welke overwegingen belangrijk zijn voor deze doelgroep. Daar hebben we hen echt een stap verder in kunnen helpen.’

Vroegtijdig nadenken is belangrijk

Hoewel de medewerkers van de NPV-Advieslijn 24/7 klaarstaan voor acute situaties, helpen ze ook graag bij het vroegtijdig nadenken over het levenseinde. Met de NPV-Levenswensverklaring bijvoorbeeld. Dit document bevat Bijbelse kaders voor het omgaan met vragen rondom het levenseinde, en helpt om je wil rond ziekte en sterven op papier te zetten. Dat geeft je naasten houvast als je hier zelf niet meer over kunt beslissen: zo weten zij wat jij graag wilt.

Meer weten?