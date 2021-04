De keuken showroom aan huis.

Uniek concept

Toen HomeKeukens ruim 8 jaar geleden begon, was de grote vraag: ‘welke toegevoegde waarde kunnen wij onze klanten bieden?’. Het antwoord op deze vraag is nog steeds ons belangrijkste speerpunt, namelijk: de keukenshowroom aan huis. Bij de klant in de keukenruimte kunnen we gericht adviseren over de mogelijkheden. Daarnaast kunnen de kleuren van de nieuwe keuken eenvoudig afgestemd worden op de rest van de woning.

De ervaren verkoopadviseurs rijden met een bus vol kleurstalen en materialen bij de klant voor de deur. Samen met de klant worden de wensen voor de nieuwe keuken doorgenomen. Er ontstaat een ontspannen gesprek aan de keukentafel waarbij alles op tafel komt. Stijl, kleur, indeling, apparatuur, alles komt langs. Verkoopadviseur Jaap Bos: ‘Door onze manier van werken zijn wij eigenlijk de klant aan het helpen bij de inkoop van hun nieuwe keuken. Deze benadering zorgt voor rust, vertrouwen en geeft mij alle gelegenheid om een goed advies te geven’





Met de besproken wensen en ideeën gaat de adviseur ter plekke aan de slag. Het ontwerpen van de keuken gebeurd in een modern 3D programma. De klant kan via een 2e scherm direct zien hoe de nieuwe keuken er uit komt te zien. Als het ontwerp helemaal naar wens is bekijkt de klant deze nog éénmaal via een Virtual Reality bril.

Meneer De Rijk: ‘Wat een bijzondere ervaring! Met de VR-bril op, waande we ons volledig in de nieuwe situatie. Echt fijn om met name de afstanden en de ruimte goed tot mij door te laten dringen.’

HomeKeukens groeit

Oprichters Bart van der Heide en Andries Bakker begonnen destijds samen dit spannende avontuur. In een klein kantoortje en wat bedrijfsruimte in Oud Alblas gingen zij van start.

Bart van der Heide: ‘We waren jong, maar ambitieus. Soms tegen de stroom in, maar diep overtuigd van het uitgedachte concept, zijn we aan de slag gegaan. Inmiddels mogen we met dankbaarheid zien dat we uitgegroeid zijn tot een hecht team van zo’n 20 enthousiaste collega’s, en zijn er al ruim 2500 klanten door het hele land voorzien van hun droomkeuken!’

Door deze groei is HomeKeukens al twee keer verhuisd. Het kantoor en magazijn bevindt zich nu in Ridderkerk. De verkoopadviseurs zijn verspreid over het land woonachtig en hiermee maken we HomeKeukens benaderbaar. Middelburg, Oud-Beijerland, Dordrecht, Den Haag, Ede, Bunschoten, Amersfoort, Zwolle, het is allemaal bereikbaar. Want HomeKeukens komt naar u toe!

Door de coronacrisis is het aantal aanvragen voor een adviesgesprek explosief gegroeid.

Harmke Tromp: ‘Als telefoniste maak ik de afspraken voor de verkoopadviseurs. Het is een hele uitdaging om alle aanvragen in te kunnen plannen. Je merkt echt dat ons concept aan huis een uitkomst is in deze tijd. Door alle coronamaatregelen is het voor de consument erg lastig om in een showroom een keuken aan te schaffen. Gelukkig kunnen wij met onze uniek werkwijze onze klanten wel veilig helpen! Dat geeft veel drukte, maar ook een enorme drive om ook in deze tijd de klus gewoon weer te klaren!’





Door deze drukte neemt het werk voor het montageteam ook toe. Gert de Jager: ‘Alle keukens worden door ons zelf geplaatst. Als monteur mag ik deel uitmaken van een fantastisch team monteurs, waarmee we de mooiste keukens bij klanten plaatsen. En het leuke is, de samenwerking binnen het team van HomeKeukens voelt echt als een vriendengroep. Met elkaar gaan we voor die tevreden klant, dat geeft echt heel veel voldoening. We horen dat ook terug van klanten.’

Echt genieten!

Als de keuken eenmaal geplaatst is, begint het feest pas echt! Eindelijk kan de klant genieten van de nieuwe droomkeuken. Wat een heerlijk moment als de eerste appeltaart uit de nieuwe oven schuift. Kopje thee erbij met water van de kokendwaterkraan, en het plaatje is compleet.





Hans Harlaar: ‘Als adviseur is het echt geweldig leuk om te zien dat we als team klanten echt blij maken. We merken dat de keuken steeds meer onderdeel uitmaakt van het hele interieur. Van een praktische ruimte achter een deur, naar een leefruimte met een open karakter richting de woonkamer.’ Klanten zijn er echt trots op. Daar doen we het voor!

Is de rol voor HomeKeukens na oplevering van de keuken voorbij? Zeker niet! Fijco Boer: ‘Als servicemonteur kom ik na 4 jaar nog een keer de keuken helemaal controleren. Zijn er mankementen? Hangen de deuren nog goed? Wellicht aanvullende wensen of vragen? Door mijn jarenlange ervaring in de keukens komt mijn kennis goed van pas. En ik weet zeker: Als de garantietermijn van 5 jaar verloopt staat de keuken van de klant door deze unieke service check er helemaal tip top bij’.

www.homekeukens.nl | info@homekeukens.nl | (085) 10 44 55 2