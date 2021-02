Van een chatbericht op ROOTS dating naar het kopen van een droomhuis

Je zou het liefde bij het eerste chatbericht kunnen noemen. Jaap en Simone hoefden niet lang gebruik te maken van ROOTS. Al snel na het inschrijven op ROOTS vonden ze elkaar.

‘Je zou kunnen zeggen dat ROOTS de basis heeft gevormd voor onze liefde. Ja, we hebben elkaar daar vlug gevonden. Ik heb maar één man een berichtje hoeven sturen,’ lacht Simone, ‘en dat was hem direct!’ ‘We bleven tot in de late uurtjes chatten totdat we na een paar weken toe waren aan een reality check en afspraken voor een date.’

‘Wat het verschil heeft uitgemaakt in het elkaar echt leren kennen is dat onze communicatie vanaf het eerste begin heel open is geweest’ zegt Jaap. Simone vult aan; ‘We wilden beiden gekend worden in wie we echt zijn.’

Simone vertelt over het profiel van Jaap: ‘Bij het lezen van zijn profiel viel me op dat hij zo open en vertellend schrijft. Ik had het gevoel dat we makkelijk in gesprek konden raken en dat we eenzelfde gevoel voor humor delen. Doordat hij zoveel vertelde op zijn profiel had ik veel aanknopingspunten om op te reageren.’







‘We geloven dat God de datingsite

gebruikt heeft om ons bij elkaar te voegen’







‘Ik ben aardig visueel ingesteld en vond de foto’s en dingen die Simone had gepost boeiend’ vertelt Jaap. ‘Daarnaast sprak haar manier van communiceren mij gelijk aan. Ik voelde een soort klik met hoe ik zelf in elkaar steek. Toch willen we ROOTS de credits niet geven maar onze God. We passen bij elkaar als twee stukjes van dezelfde puzzel,’ zegt Jaap.

Rondneuzend op Funda een paar maanden later, stuurt Jaap aan Simone een linkje door. ‘We wisten eigenlijk gelijk: Dit is ons droomhuis! Wat nog niet wil zeggen dat je daar dan ook komt te wonen,’ zegt Jaap. ‘Maar God levert geen half werk.’ Hun bod werd geaccepteerd, ook al was het niet het hoogste.



In het najaar van 2020 kregen ze de sleutel en konden ze aan de slag met kwast en hamer. De kluskleren werden tussendoor nog wel even verwisseld voor trouwkleding. ‘We gaven elkaar in november het jawoord. Zonder ROOTS waren we elkaar niet tegen gekomen. We geloven dat God de datingsite gebruikt heeft om ons bij elkaar te voegen’ zegt Simone. ‘Daarom was Psalm 117: 2 onze trouwtekst: ‘Zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER.’’

‘Mijn goede voornemen voor 2020 was een man te vinden en dat lukte al op 16 januari na het eerste het beste berichtje! Maar nooit had ik durven dromen dat ik in de herfst van 2020 al getrouwd zou zijn met zo’n lieve man’ straalt Simone.

