Mogelijk financiert vastgoed; van grote stad tot kleine kern

‘Als je ondernemer of vastgoedbelegger bent en je wil een financiering voor je pand, dan wil je dit snel, makkelijk en zonder gedoe kunnen regelen. Daar is ons hele bedrijf op ingericht. Onze missie is ondernemers, vastgoedbeleggers en investeerders blij maken. En dat concept blijkt gezien onze enorme groei te werken’, vertelt Folkert Eggink, Algemeen Directeur van Mogelijk Vastgoedfinancieringen.

Mogelijk Vastgoedfinancieringen werd in 2016 opgericht door drie ondernemers met een duidelijke visie: vastgoed financieren moest makkelijker worden gemaakt. ‘Het denken in mogelijkheden zit in ons DNA. ‘De oprichters zagen als gevolg van de kredietcrisis in 2010 en Europese richtlijnen als Basel 3 en 4 dat banken steeds terughoudender werden met het financieren van vastgoed voor het MKB. Nog steeds blijven de grootbanken wat weg van kleinere financieringen. Dat gat vullen wij op. Overigens sturen grootbanken regelmatig mkb-ondernemers die een vastgoedlening willen door naar Mogelijk. Onze focus op het financieren van vastgoed voor het MKB zien zij als een groot voordeel.’

Mogelijk richt zich op ondernemers, vastgoedbeleggers en investeerders. Aan de ene kant kunnen ondernemers of vastgoedbeleggers bij Mogelijk terecht die een financiering zoeken bij het aankopen van een bedrijfspand of een huis of appartement bestemd voor de verhuur. Aan de andere kant biedt Mogelijk ook de kans om met opgebouwd kapitaal de zakelijke hypotheek te financieren van ondernemers. Folkert: ‘Voor investeerders zijn wij het antwoord op hun zoektocht naar een net rendement in combinatie met stevige zekerheden. Omdat financieringen altijd één-op-één plaatsvinden, houden investeerders bij Mogelijk altijd controle over hun geld. Daarbij krijgen ze het vastgoed als onderpand. Iedereen blij: de ondernemer kan zijn droompand kopen en de investeerder heeft een veilig rendement.’

De Verhuurhypotheek en De Ondernemershypotheek

‘Wij zijn de one-stop-shop voor alle vormen van vastgoedfinanciering. We hebben De Verhuurhypotheek voor vastgoedbeleggers die een appartement of woonhuis willen kopen bestemd voor de verhuur. Mogelijk financiert panden door heel Nederland: van grote stad tot klein dorp. Daarbij bieden we een zeer scherpe rente vanaf 2,9% per jaar. Voor ondernemers die een bedrijfspand, kantoor, horecapand, winkelpand of stuk landbouwgrond willen financieren, hebben we De Ondernemershypotheek. Overigens zien we ook veel ondernemers bij ons terechtkomen die behoefte hebben aan extra werkkapitaal. Herfinanciering van het onroerend goed van de ondernemer is een prima optie om werkkapitaal te creëren.’

Transformatie, projectontwikkeling en nieuwbouw

‘We hebben vastgoedspecialisten in dienst die samen meer dan 200 jaar ervaring hebben. Er zit hier dus heel veel kennis van vastgoed. Dat komt ook goed van pas bij het financieren van een transformatie, projectontwikkeling of nieuwbouw’, vervolgt Folkert. ‘De belangstelling voor transformatiefinancieringen neemt een grote vlucht. Denk aan het transformeren van een winkel tot appartementen voor de verhuur. Bij ons is in alle gevallen van vastgoedfinanciering het vastgoed leidend. We letten op zaken als ligging, bestemming, vergunning, koop-aanneemovereenkomst en de gewenste leensom. Bij de financiering van nieuwbouwprojecten werken we bij Mogelijk met bouwdepots.’

Succesvolle aanpak

Mogelijk groeit enorm. Folkert: ‘Ik denk dat ons succes echt zit in het feit dat wij denken zoals ondernemers en vastgoedbeleggers. Wij lopen net even die stap extra om zaken geregeld te krijgen. En die formule werkt.’





Folkert Eggink, Algemeen Directeur Mogelijk: ‘Wij lopen altijd die stap extra om de financiering snel te verstrekken.’

Snel financieringsduidelijkheid