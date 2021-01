‘Finding Love in Quarantine’ - een liefdesfilm in lockdown

In tijden van gepaste afstand, bezoekbubbels en ellebooggroeten is het vinden van een nieuwe liefde een uitdaging. Laat staan om er een speelfilm over te maken. Acteur en scenarioschrijver David A.R. White (bekend van o.a. God’s Not Dead en Jerusalem Countdown) en regisseur Matt Shapira gingen met hun nieuwste film ‘Finding Love in Quarantine’ de uitdaging aan. En deden dit met groot succes. Zelfs zonder dat de hoofdrolspelers elkaar ontmoetten, slaagden zij erin een meeslepend en romantisch verhaal op te nemen. Finding Love in Quarantine is vanaf nu te zien op New Faith Network.

De film Finding Love in Quarantine vertelt het verhaal van Rick (David A.R. White), die in de voor velen herkenbare situatie terecht komt van problemen op werk, thuisscholing en het runnen van een huishouden tijdens een wereldwijde pandemie. Door het overlijden van Rick’s vrouw bleef hij als weduwe en alleenstaande vader van jonge dochter Gracie over. En deze ingrijpende situatie zorgt ervoor dat hun band op de proef gesteld wordt. In een poging om zijn baan te redden besluit Rick om online sales webinars te geven en vindt hij niet alleen zijn mentale gezondheid terug, maar ook de mogelijkheid om weer verliefd te worden. Hij ontwikkelt namelijk een onverwachtse en bijzondere band met Amber, een kijker van zijn webinars.





Het begon als grap

Matt Shapira en David A.R. White zijn goede vrienden die elkaar jaren geleden ontmoetten door hun werk in de filmindustrie. Net als de rest van de wereld zaten zij in het voorjaar beide thuis in quarantaine. Ze belden met elkaar en probeerden de situatie te bevatten. Beide vrienden hadden op dat moment geen werk en zeiden lachend ‘zeg, moeten we niet gewoon een film maken nu?’ Wat begon als een grap werd werkelijkheid. In een interview met Pure Flix vertelt Shapira ‘Eigenlijk waren er geen grenzen. Het enige waar we rekening mee moesten houden was gepaste afstand, onze veiligheid en het respectvol omgaan met de mensen die we willen vertegenwoordigen, zoals zorgpersoneel, leraren en ouders.’ Finding Love in Quarantine gaat volgens hem niet alleen over het in quarantaine zijn, maar ook het in quarantaine leven. Naast het vinden van liefde speelt ook de hernieuwde verbinding tussen familieleden een belangrijke rol. Met de film hoopt Shapira op een creatieve manier een bijzonder tijdperk vast te leggen waar we jaren later nog op terug kunnen kijken.

Corona-proof opnames

Maar hoe konden Shapira en White in zo’n korte tijd – en op een veilige manier – een hele film schieten in tijden als deze? Actrice Eva LaRue, die de rol van Amber speelt, vertelt dat David A.R. White haar begin mei belde. ‘Hij vroeg of ik geïnteresseerd was in een rol voor een film met een hele minimale crew, waar iedereen hun coronatests deed en je voor het grootste gedeelte maar met één andere actrice werkt,’ vertelt LaRue. Tijdens de opnames zat LaRue in één huis met actrice Stacey Dash. Terwijl David A.R. White met zijn dochter – zowel in het echt als in de film – in een ander huis opnam. Over de andere rollen vertelt Shapira: ‘In het verhaal zien we hoe Gracie, net als vele andere kinderen nu, online wiskundeles moet krijgen. Ik vroeg een actrice die ik ken om de rol van lerares te spelen en zichzelf op te nemen.’ Hij gaf haar de instructies voor het filmpje, stuurde het bestand naar de editor die vanuit huis werkte om het tot slot naar het special effect team te sturen in het Verenigd Koninkrijk. ‘Het is fantastisch dat we hier thuiszitten en tegelijkertijd een wereldwijd team van geweldige mensen hebben die onderdeel uitmaken van dit proces. En dat is misschien wel het leukste van deze hele film.’ White voegt daar nog aan toe: ‘Met deze film willen we een alledaags verhaal maken die zich afspeelt in actuele tijden en die mensen inspireert, vermaakt en bemoedigt.’