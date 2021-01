Bruce Marchiano opnieuw te zien als Jezus in tweede seizoen The Encounter



Het nieuwe, tweede seizoen van de populaire serie The Encounter, gebaseerd op de gelijknamige film, is vanaf nu te zien op New Faith Network. De serie brengt Jezus in de moderne wereld, oog-in-oog met de normale mens en het normale leven. Net als in de film en het eerste seizoen vertolkt acteur Bruce Marchiano de rol van Jezus. Met de boodschap ‘Hij is altijd bij je’ laat Marchiano zien dat Jezus geen mythisch figuur is maar iemand die ook in het dagelijks leven dichtbij staat.







In het eerste seizoen van de populaire serie The Encounter zagen we al hoe de levens van alledaagse mensen in de moderne wereld geraakt worden door Jezus. Zo volgden we het verhaal van een oudere actrice die bijna aan het einde van haar carrière is gekomen maar zich krampachtig vasthoudt aan rijkdom en roem. Jezus helpt haar om haar beschadigde ziel te genezen. Of het verhaal van een overwerkte arts die is zijn pessimisme zijn geloof verliest, maar door Jezus weer de kracht van het gebed ervaart. De serie rekent af met het idee dat Jezus enkel een abstract Bijbels figuur is. Zo zien we dat Hij altijd dichtbij is, ook in het dagelijks leven. Het eerste seizoen werd met veel lof ontvangen en werd deze maand opgevolgd door een langverwacht nieuw seizoen.











Seizoen twee The Encounter