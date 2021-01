5x christelijke kijktips voor kinderen tijdens de lockdown

Waar we in de lente-lockdown nog fanatiek met onze kinderen gingen knutselen, zwemmen en koekjes bakken, begint voor velen de ideeëndoos inmiddels een beetje op te raken. Om deze laatste dagen goed door te komen deelt New Faith Network daarom de vijf beste christelijke kijktips voor kinderen. Het platform biedt een veilige omgeving met een speciale kids-pagina waar zelfs de allerkleinsten zorgeloos kunnen kiezen uit het grootste aanbod christelijke films en series. Dus bouw een kleine thuisbioscoop met kussens en snacks en laat de kinderen genieten van deze vijf mooie christelijke kinderseries.



De Schatkamer

De Bijbel zit boordevol mooie, ontroerende en leerzame schatten. In de Schatkamer zingen Marcel en Lydia Zimmer elke dag om 16:00 gedurende de lockdown de mooiste liedjes over deze kostbare Bijbelse vondsten. Na een paar vrolijke welkomstliedjes haalt het duo elke keer een andere Bijbeltekst uit hun schatkist. Samen lezen ze het vers voor en vertellen over de betekenis ervan. Vervolgens zingen ze een bijpassend liedje, inclusief leuke danspasjes, die de kinderen waarschijnlijk nog ver in het nieuwe jaar zullen zingen.



Kijk de eerste aflevering van De Schatkamer hier (exclusief voor leden van New Faith Network).

Chi Rho

In de bekende avontuurlijke animatieserie Chi Rho volg je het verhaal van Cora en haar vader, Bijbelexpert professor Petersen, die verwikkeld raken in de kwade plannen van Hreel. De gemene Hreel wil de Bijbel vernietigen en ontvoerd daarom Cora’s vader. Met behulp van zijn tijdmachine Kubus Temporis belandt Cora in het jaar 12 na Christus. Samen met haar nieuwe vriend Habib en een aantal muzikale dieren volgt ze het spoor van haar vader en raakt ze verzeild in een spannend avontuur. Zal het haar lukken om haar vader te bevrijden en te voorkomen dat de Bijbel verdwijnt? Jonge kinderen ontdekken het in de 26-delige serie Chi Rho. Spelenderwijs leren zij over de belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel en beantwoorden zij vragen als ‘wat is de Bijbel?’ en ‘wie is Jezus?’ gedurende het verhaal.





Kijk de eerste aflevering van Chi Rho hier (exclusief voor leden van New Faith Network).

Ryan Defrates: Geheim Agent

Deze christelijke geanimeerde avonturenserie gaat over een jonge geheim agent, genaamd Ryan Defrates, die nog vele lessen te leren heeft. Zo is hij een beetje arrogant en neemt hij het liefst niets van anderen aan. Totdat hij in zijn strijd tegen het kwaad ineens hulp krijgt uit onverwachte hoek. Zijn moeder blijkt namelijk met haar wijsheid en vriendelijkheid meer voor hem te kunnen betekenen dan hij denkt. De serie heeft korte afleveringen van 30 minuten die steeds een karakter belichten aan de hand van een Bijbels voorbeeld. Extra leuk is dat deze Nederlandse versie door oud EO-presentator Ben Ketting, bekend van onder andere het kinderprogramma Prinsen en Prinsessen, vertaald is. Verschillende bekende christenen zijn terug te horen in de stemmen van de personages.



Kijk de eerste aflevering van Ryan Defrates: Geheim Agent hier (exclusief voor leden van New Faith Network).



Wat Zegt De Bijbel?

Wat Zegt De Bijbel? brengt op spelenderwijs verdieping in het geloof voor jonge kinderen. Deze unieke serie is bedacht door Phil Vischer, maker van de serie Veggietales waarmee hij korte Bijbelverhalen vertelt. Maar om kinderen nog meer betrokken te houden bij het geloof wilde hij met hun dieper in de Bijbel duiken. Hij las namelijk dat 65% van de kinderen na de middelbare school de kerk verlaten en ziet het nu als zijn missie om meer verdieping te brengen om dit aantal te verlagen. In Wat Zegt De Bijbel? krijgen kinderen dan ook niet alleen Bijbelverhalen te horen, ze krijgen ook uitgelegd waarom die verhalen belangrijk zijn en hoe ze passen in het ‘grotere plaatje’, oftewel het grote plan van God. Met een bonte mix van handpoppen, animaties, begrijpelijke taal en leuke grapjes is deze serie een feest om naar te kijken en om van te leren. Een mooie geloofsbasis waar ze jaren later nog de vruchten van zullen plukken.





Kijk de eerste aflevering Wat Zegt De Bijbel? hier (exclusief voor leden van New Faith Network).

De Diamant

De Bijbel heeft, net als een diamant, vele schitterende facetten. In deze serie gaan de nieuwsgierige tieners Kenzo, Lisa en Roos op onderzoek uit om deze facetten te ontdekken. Terwijl ze op reis gaan door Israël leren ze meer over de Bijbel op de plekken waar deze verhalen zich hebben afgespeeld. De wijze diamantslijper en christen-archeologe Jennifer Guetta-Peersmann helpt hen daarbij. Samen bewandelen zij de paden van deze prachtige verhalen, leren zij over de geschiedenis van de locaties en komen zij zo dichter bij de Bijbel. Deze informatieve serie heeft prachtige beelden van het Heilige Land en laat kinderen en jonge tieners zien hoe de Bijbel invloed heeft op ons leven van hier en nu.



Kijk de eerste aflevering van De Diamant hier (exclusief voor leden van New Faith Network).