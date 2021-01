Dit zijn de 10 populairste christelijke films van 2020

Het afgelopen jaar was voor velen een tijd voor reflectie en rust. Een tijd die we vooral binnenshuis doorbrachten, alleen of met het gezin, en die ons de ruimte gaf om te genieten van prachtige christelijke films. En met de huidige lockdown en donkere dagen zullen er ook deze maand nog veel filmavonden gepland worden. Om je wat inspiratie en kijktips te geven stelde New Faith Network, het grootste platform voor christelijke films en series, de top 10 favoriete films van 2020 samen.

10. War Room

Deze dramafilm, gemaakt door de beroemde Kendrick broers, gaat over het ogenschijnlijk perfecte stel Tony en Elizabeth Jordan. Een leuke baan, een prachtige dochter en een droomhuis. Maar schijn bedriegt. In werkelijkheid is hun huwelijk uitgegroeid tot een drama waarvan hun dochter de dupe is. Onder begeleiding van juffrouw Clara, een oude en wijze vrouw, ontdekt Elizabeth dat ze kan vechten voor haar gezin in plaats van tegen hen. De kracht van het gebed en Elizabeth’s energieke geloof transformeert haar leven. De vraag is of Tony met haar mee wil vechten.



Bekijk de trailer hier .





9. God Bless the Broken Road

Deze prachtige dramafilm, gemaakt door Harold Cronk, vertelt het verhaal van Amber die haar man verliest in de strijd in Afghanistan. Het brengt haar in rouw én financiële problemen. En nog erger: het verzwaart de relatie met haar dochter Bree. Amber werkt in een diner maar de rekeningen stapelen zich op en hun huis moet in de verkoop. Ze verliest haar geloof in God. Maar als Amber op een dag autocoureur Cody leert kennen beginnen dingen te veranderen. Cody helpt dochter Bree en tussen hem en Amber bloeit iets op. Stap voor stap vindt ze haar geloof terug. Maar ook hier geldt: geluk is breekbaar.





Bekijk de trailer hier .

8. The Shack

Deze film is gebaseerd op het boek van William P. Young, die in Nederland verscheen als De Uitnodiging. Het verhaal begint met de ontvoering van Missy, de jongste dochter van Mack Philips. In een verlaten hut in de wildernis vindt hij aanwijzingen dat ze op brute wijze om het leven is gebracht. Vier jaar later ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een opvallend briefje – schijnbaar van God – met de uitnodiging om opnieuw naar de hut te gaan. Tegen zijn gevoel in keert Mack terug naar de plek des onheils. The Shack worstelt met de tijdloze vraag: waar is God in deze wereld vol pijn en verdriet? De antwoorden die Mack krijgt zullen je verbazen en wellicht net zo veranderen als ze hem hebben gedaan.





Bekijk de trailer hier .

7. Indivisble

Een waargebeurd verhaal van legerpredikant Darren Turner en zijn vrouw Heather. Vers van de opleidingstraining in het leger komt Chaplain Turner samen met zijn gezin aan in Fort Stewart. Nog voordat ze zich in hun nieuw huis kunnen installeren wordt Darren ingezet in Irak. Heather blijft alleen achter met hun drie jonge kinderen. Ondanks de wens om verbonden te blijven met hun geliefden, eist de harde realiteit dagelijks een tol. Wanneer de oorlog littekens op hun hart maakt, staan ze voor nog een strijd: de strijd om hun huwelijk te redden. Eén huwelijk, één gezin, onder God.

Bekijk de trailer hier .

6. A Time to Dance

John en Abby zijn al jaren getrouwd, maar hun huwelijk werkt eigenlijk niet meer. Ze hebben plannen om te scheiden maar dan kondigt hun dochter haar huwelijk aan. Om hun dochter een onvergetelijke dag te geven besluiten John en Abby zich even over hun problemen heen te zetten. Maar door het plannen van de bruiloft groeien de twee toch weer dichterbij elkaar. A Time to Dance is een prachtige dramafilm over de kracht van de liefde. De film is gebaseerd op het bekende boek van Karen Kingsbury.

Bekijk de trailer hier .

5. Runaway Romance

In Runaway Romance verliest televisiester Ann Stanway haar eigen realityshow. Naast haar baan verliest ze ook haar relatie en haar perfecte leventje. Ze vlucht weg van haar problemen, verlaat Hollywood en komt terecht in Amish Country. De eigenaar van een lokale herberg neemt Ann in huis. Ze ontmoet een knappe jonge architect en komt tot de ontdekking dat haar leven voorheen niet zo perfect was als ze dacht. Ze komt voor een dilemma te staan: terugkeren naar haar oude succesvolle leven of kiezen voor de liefde.

Bekijk de trailer hier .

4. I Can Only Imagine



Deze waargebeurde film volgt het leven van Bart Miljard, de leadzanger van de christelijke band MercyMe. Toen hij zijn vader aan kanker verloor schreef hij het lied dat uiteindelijk een mega-hit werd: ‘I Can Only Imagine’. Het lied, dat zo’n hoge vlucht zou nemen, schreef hij in minder dan tien minuten. Deze inspirerende film was een enorm wereldwijd succes en bracht zo’n 85 miljoen dollar op. Het wordt gezien als een film die een nieuwe generatie van kwalitatief hoogstaande christelijke films inluidt.

Bekijk de trailer hier .

3. Priceless

James Stevens heeft het allemaal: een lieve vrouw, dochter en een geweldig leven. Maar daar komt een einde aan als zijn vrouw op tragische wijze sterft en hij de voogdij over zijn dochter verliest. James staat op een donker kruispunt in zijn leven als hij een schimmige klus accepteert. Hij moet iets aan de andere kant van het land afleveren in een bus zonder dat hij weet wat het is. Zodra hij erachter komt wat – of wie – hij vervoert, kan hij de levens van twee vrouwen redden. Kan liefde, kracht en geloof zijn negatieve verleden veranderen in een positieve toekomst? Deze indrukwekkende film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Bekijk de trailer hier .

2. Samson

Samson is gebaseerd op het verhaal van de Oudtestamentische leider Simson uit het Bijbelboek Richteren. De Nederlandse acteur Rutger Hauer hierin speelt de vader van Samson, zijn één na laatste rol voor zijn dood. In de film heeft het Israëlische volk voortdurend te lijden onder invallen van hun aartsvijand, de Filistijnen. Dan roept God Samson. Hij schenkt hem bovennatuurlijke kracht om zijn vijanden te overwinnen. Na een aantal indrukwekkende triomfen blijkt dat zijn karakter niet is meegegroeid met zijn lichamelijke kracht. Zijn toekomst komt op het spel te staan als hij gevangengezet wordt. Dan roept hij nog een keer tot God en wordt zijn laatste krachtsinspanning zijn grootste victorie.





Bekijk de trailer hier .

1. From the Heart

Deze romantische film kwam pas begin oktober uit, maar is alsnog de grote favoriet van het jaar. From The Heart vertelt het verhaal van Kathy Yoder, een voormalig Amish-meisje die de gemeenschap verliet en nu in de grote stad een succesvolle schrijver van reisgidsen is. Als Katy’s vader overlijdt en ze teruggaat naar huis om zaken met haar zus te regelen herinnert ze zich haar vroegere leven én haar eerste liefde, Isaac. Besluit ze om te blijven of gaat ze terug naar haar leven als reizende schrijver in de stad?

Bekijk de trailer hier .