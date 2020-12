Lees het Nederlands Dagblad zaterdag 19 december gratis

Voor de tweede keer heeft Prisma (koepel van een twintigtal christelijke organisaties) samen met ND Zakelijk een bijlage ontwikkeld. Het thema van deze bijlage is Sterke vrouwen. Niet alleen in de Bijbel nemen vrouwen, zoals Esther, Ruth, Maria en Dorcas, een belangrijke plaats in, maar ook vandaag kunnen vrouwen het verschil maken.



In deze bijlage vertellen een aantal Prismaleden over vrouwen wereldwijd die onder moeilijke omstandigheden hun werk doen. Verhalen die ons bemoedigen en inspireren.

Wilt u dit katern en de krant gratis lezen? Download het hier