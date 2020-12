Zij zitten deze Kerst alleen

Maar liefst één op de twee jongeren met een handicap is eenzaam. Door hun handicap maken zij moeilijker vrienden en vinden ze geen aansluiting in de maatschappij. De angst om met de Kerstdagen alleen te zitten, thuis of in een zorginstelling, is groot. HandicapNL vindt dit onaanvaardbaar. Het kan niet, het mag niet. Niet met Kerst. Nooit.

Eenzaamheid is slinks. Het zit vaak achter deuren verborgen, maar het probleem is vele malen groter - en pijnlijker - dan veel mensen denken. Eén op de twee jongeren met een handicap krijgt ermee te maken. Zij worden van kinds af aan gemeden door leeftijdsgenootjes, of raken op latere leeftijd door een ongeval hun bestaande vrienden kwijt.



Sociaal en toch alleen

Zoals Nadï, die de progressieve bindweefselziekte Ehler-Danlos Syndroom heeft en daarnaast een aangeboren afwijking in haar darmstelsel. Ze brengt hele dagen alleen in bed door en komt zelden buiten. Contact met de familie is er niet meer, vrienden zijn lastig te vinden. ‘Ik ben een sociaal mens. Ik ben slim en geïnteresseerd in andere mensen. Daarom doet het me zoveel pijn en verdriet dat ik zo weinig vrienden heb. Ik zie ongeveer twee keer per maand iemand. De rest van de tijd ben ik alleen en zie ik alleen mijn artsen, fysiotherapeut en de thuiszorg.’





‘Dit jaar zit ik met Kerst, maar ook met Oud & Nieuw alleen thuis. Dat maakt me zo verdrietig, dat gun ik niemand.’ – Nadï

Terugslag door corona

Ook Jasper, die op 15-jarige leeftijd bij een ongeluk hersenletsel opliep, kampt met eenzaamheid. ‘Contact verwatert heel snel als je niet meer op school komt, niet meer met elkaar sport of niet in het weekend samen uitgaat. Ik voelde ook dat sommige vrienden me niet meer voor vol aanzagen of zich voor me schaamden omdat ik dingen zei of deed die zij raar vonden.’ Jasper had na jaren knokken net zijn leven weer wat op de rails, toen door corona wéér alle contacten wegvielen en hij alleen thuis kwam te zitten.





‘Ik voelde dat vrienden zich na mijn hersenletsel voor me schaamden of me niet meer voor vol aanzagen.’ – Jasper

Crowdfunding: laat zien dat je aan ze denkt!

HandicapNL vindt dat niemand eenzaam mag zijn met Kerst. Daarom zijn we een crowdfunding gestart om 1.000 Kerst cadeauboxen naar eenzame jongeren met een handicap te sturen. Gevuld met hartverwarmende producten, zoals een lieve knuffel, een persoonlijk kaartje, een kaarsje, een gedichtenboekje en heerlijke chocolade. Help jij mee? Samen laten we zien dat er iemand is die aan ze denkt!