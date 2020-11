Beleggen in bijzondere whisky

Tot 2007 bevond whisky zich nog in de marge van de financiële beleggingswereld. Interessant voor een select groepje liefhebbers. Inmiddels is daar verandering in gekomen.





Whisky, en dan vooral bijzondere Scotch single malt, is een volwaardig alternatief voor de serieuze belegger die op zoek is naar een stabiel rendement. En dat is niet zonder reden.





Spektakel onder de hamer

Londen, oktober 2019. Een 60 jaar oude Macallan uit 1926 wordt geveild voor 1,5 miljoen pond. Veel meer dan de geschatte 350.000 tot 450.000 pond. Exclusieve whisky als belegging stond in één klap op de kaart bij een breed publiek.





Tijd is geld

Hoe langer een whisky rijpt, hoe meer de waarde toeneemt. Een 15 jaar oude single malt whisky van een gerenomme..