‘Wij zetten vermogens aan het werk met de nadruk op risicobeheersing’

Je vermogen toevertrouwen aan een ander doe je niet zomaar. Bij Noordam Vermogensbeheer begrijpen ze dat maar al te goed. Vertrouwen, transparantie en zorgvuldigheid zijn volgens eigenaar Michiel Beukers niet voor niets sleutelbegrippen bij de vermogensbeheerder uit Baarn.

Wie is Noordam Vermogensbeheer?

‘Ons kantoor is in 2005 opgericht door Frits Noordam. Ikzelf ben een echte Spakenburger, heb gewerkt op de optiebeurs en daarna een eigen vermogensbeheerkantoor opgezet. In 2013 kwam ik Frits Noordam tegen en de klik was zo goed dat we besloten beide kantoren samen te voegen. Inmiddels geniet Frits van zijn pensioen, al blijft hij wel van afstand betrokken. Wij werken met een team van zes zeer ervaren en gedreven beleggingsspecialisten in een partnerstructuur en beheren ruim € 100 miljoen verdeeld over circa 300 relaties.

Onze klanten, vaak ook ondernemers, geven ons een duidelijk afgesproken mandaat als particulier of vanuit een bv. Uiteraard staan wij onder toezicht van de AFM en DNB en zijn aangesloten bij klachteninstituut KiFiD. Het minimumbedrag waarvoor wij vermogensbeheer aanbieden bedraagt € 100.000.’

Waarin onderscheiden jullie je van andere vermogensbeheerders?

‘In tegenstelling tot beleggingsadvies besteedt een klant bij vermogensbeheer het volledige traject uit. Wij proberen onze klanten volledig te ontzorgen. Wel is vermogensbeheer bij ons maatwerk, zo kunnen klanten bij ons in goed overleg ook eigen ideeën en inzichten inbrengen. De persoonlijke aanpak staat bij ons centraal. Naast het bespreken van de financiële doelen en risicobereidheid zijn wij oprecht geïnteresseerd in het gehele verhaal van de klant. Eenmaal aan het werk bieden wij volledige transparantie. Wij openen een rekening op naam van de cliënt bij BinckBank of InsingerGilissen. Klanten hebben daarmee altijd inzage in hun portefeuille, ook gewoon via de ‘bankapp’ op de eigen telefoon en ook alle kosten zijn overzichtelijk. Dit dwingt ons om continu te presteren. In tegenstelling tot veel andere banken die vaak werken met relatiemanagers, heeft de klant bij ons ook direct contact met degene die de portefeuille beheert. Een laagdrempelige communicatie derhalve, aangevuld met regelmatige gesprekken en maandelijkse nieuwsbrieven over de beleggingskeuzen.

Veel van onze klanten hebben een neutraal profiel. Zij moeten van hun vermogen leven, maar willen dit ook aan het werk zetten. Zeker nu de spaarrente naar negatief gaat voor grotere vermogens zien wij de interesse om te gaan beleggen toenemen. Wij komen daaraan tegemoet.’

Kun je wat meer vertellen over de beleggingsstrategie?

‘Onze strategie is gericht op een optimaal rendement op de middellange termijn. De nadruk ligt op beperking van de risico’s door een gedegen spreiding aan te brengen en actief in te spelen op macro-economische ontwikkelingen. Dat betekent dat wij ook naar cash durven gaan als de vooruitzichten niet goed zijn. Die actieve houding spreekt mensen aan. Soms is het verstandig om winst te nemen en vrijgekomen gelden even op de rekening courant te zetten in afwachting op nieuwe koopkansen. Dit kunnen wij doen omdat wij voornamelijk beleggen in beursgenoteerde vermogenstitels die goed verhandelbaar zijn. Dit beperkt tevens de kosten die vastzitten aan beleggingsfondsen of ETF’s. Groot voordeel is ook dat klanten in 95 procent van de gevallen binnen 24 uur over hun volledige vermogen kunnen beschikken.

Wij beleggen in aandelen, obligaties, defensieve hedgefunds, grondstoffen als goud en zilver en beursgenoteerd vastgoed. De hedgefunds zijn ook goed verhandelbaar, maar iets minder inzichtelijk. Zij dienen meer als alternatief voor obligaties waar momenteel nauwelijks rendement op te maken is. Wat aandelen betreft investeren wij voornamelijk rechtstreeks in bedrijven. Wij hebben veel kennis van deze ondernemingen. Voorts hebben wij een eigen aandelenwaarderingsmodel ontwikkeld. Opties kunnen worden gebruikt ter bescherming van de portefeuille.’

Hoe hebben jullie gehandeld in maart toen de beurzen instortten tijdens de pandemie?

‘Wij verloren aanvankelijk ook flink, al zaten we al voor 15 procent cash. Wij hebben destijds ons plan van aanpak met aan onze klanten gecommuniceerd. Wij zijn toen gedraaid uit cyclische aandelen richting technologie, farmacie en voedingsaandelen, inclusief supermarkten. In mei waren de portefeuilles alweer in de plus gedraaid. Daarmee kwam onze kracht weer boven in goede jaren de markten prima te volgen en bij tegenwind het vermogen goed bij elkaar te houden.

Technologie is een specialisme van ons. Zo beleggen we flink in de grote Amerikaanse techgiganten zoals Amazon, Apple, Google en Microsoft. Daarnaast hebben we een eigen technologiefonds opgezet, het ‘Imagine Fund’. Middels dit fonds investeren we in snel groeiende technologiebedrijven. Verder is de farmacie/medische sector een sector waarin wij ons comfortabel voelen. Bedrijven als Johnson & Johnson en Novartis zijn hier goede voorbeelden, maar ook bijvoorbeeld Philips. Binnen de voedingssector investeren we ook breed zowel in supermarkten zoals bijvoorbeeld Walmart en Ahold, maar ook in producenten als Nestlé en Unilever. Stuk voor stuk krachtige en goed presterende bedrijven, die altijd geld blijven verdienen en zelfs hun prijzen kunnen verhogen bij inflatie. Ik ben er van overtuigd dat je daarmee op middellange termijn altijd een goed rendement maakt.’

Ik bekijk graag samen met u de mogelijkheden.

Neem contact op voor een goed advies!

Noordam Vermogensbeheer b.v.

Leestraat 31

3743 EH Baarn

Telefoon: 035 548 32 20

E-mail: info@noordamvb.nl

www.noordamvb.nl