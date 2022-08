Hoe het dagboek van Anne het leven redde van Otto Frank

Deze zomer is het 75 jaar geleden dat het dagboek van Anne Frank, Het Achterhuis, verscheen. Van het boek zijn dertig miljoen exemplaren verkocht, in vele vertalingen. Journalist en filmresearcher Sandra van Beek vertelt in Geschiedenis van het dagboek. Otto Frank en het Achterhuis het verhaal van het dagboek, vanaf het moment van de arrestatie van de familie Frank in augustus 1944 tot de ophef over de publicatie van eerder weggelaten pagina’s in 2018.