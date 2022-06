Er zijn te veel Engelse woorden, zoals ‘impact’

Helaas kan ik de strekking van het verhaal van Hans Ester met betrekking tot de opmars van het modieuze Engels geheel onderschrijven (ND 22 juni). Dit lijkt ook mij in alle opzichten geen verrijking, veelal een verarming. Al eerder op deze plaats en in andere artikelen is hierover geschreven. Ik vrees echter net als Ester dat de opmars onstuitbaar is.

Meestal onnodig wordt gebruik gemaakt van Engelse termen, bijvoorbeeld op bestelwagens van bedrijven die lokale werkzaamheden verrichten. Daar worden je activiteiten interessanter van? Kijk om je heen bij een willekeurig pompstation en vrijwel alle activiteiten of voorzieningen worden in het Engels aangegeven.

Ook geografische plaatsen worden in het Engels aangegeven. Stond er enkele jaren terug bij Utrecht nog Uithof op de borden, nu is dat Science Park geworden. Is dat hip, of noodzakelijk? Zo verliezen we oude termen en benamingen. Zelfs boeren hebben het Engels nodig om hun punt te maken; No Farmers No Food. Is het Nederlands wellicht ontoereikend?

Al..

