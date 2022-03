We kunnen een nieuwe crisis in onze samenleving voorkomen

De oorlog in Oekraïne dreigt straks opnieuw groepen inwoners te verdelen, net als bij corona gebeurde. Om dat te voorkomen moeten we deze keer investeren in sociale cohesie en het verbinden van verschillende sociale groepen in wijken en buurten.

Tijdens deze eerste weken van de Oekraïne-oorlog zien we in ons land veel saamhorigheid en medeleven, net als aan het begin van de coronacrisis. Op Facebook wemelt het van de Oekraïne-vlaggen en de bereidheid om een vluchteling in huis te nemen is groot. Maar op de achtergrond smeult het. Menigeen vreest een kernoorlog of een Derde Wereldoorlog. En wat als straks tienduizenden vluchtelingen voor jaren blijven en de energie- en broodprijzen de pan uit reizen? Of als mensen nóg langer op een sociale huurwoning moeten wachten en jongeren geen stageplaats kunnen vinden?

Onzekerheid en angst waren de dominante emoties tijdens de coronacrisis, en die kunnen het opnieuw gaan overnemen. Een manier om je onzekerheid te verminderen is immers je teg..

