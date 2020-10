CDA: basisbeurs voor studenten moet terug

Den Haag

Na PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie komt nu ook het CDA in het verkiezingsprogramma met een voorstel om de basisbeurs opnieuw in te voeren. Die bedraagt voor uitwonende studenten maximaal 600 euro als ouders niet meer dan 40.000 euro verdienen. Met SGP en ChristenUnie is het CDA altijd tegenstander van het huidige leenstelsel geweest. De ov-jaarkaart voor studenten blijft.

De minimale beurs voor uitwonende studenten wordt bij het CDA 300 euro. Voor thuiswonenden is het minimumbedrag 150 euro, oplopend tot 450 euro voor lagere en middeninkomens. CDA-Kamerlid Harry van der Molen, nummer 9 op de nieuwe kandidatenlijst en woordvoerder hoger onderwijs, heeft zich steeds tegen het zogenoemde ‘studiev..

