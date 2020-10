Ziekenhuispersoneel kreeg na griepprik minder vaak corona

Nijmegen

Die ‘getrainde immuniteitsreactie’ kan in deze tijd gunstige neveneffecten hebben. ‘Naast bescherming tegen griep zou het vaccin gunstige effecten kunnen hebben tegen het nieuwe coronavirus', concludeert hoogleraar experimentele geneeskunde Mihai Netea. Het onderzoek op de medische website MedRxiv heeft nog geen zogeheten peer review gekregen van onafhankelijke vakgenoten en is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. De onderzoekers becijferen dat van de 184 ziekenhuismedewerkers die het coronavirus hebben opgelopen 42 procent de griepprik had gehaald. De vaccinatie wordt in de ziekenhuiszorg geadviseerd om patiënten te beschermen. Van de - veel grotere - groep van ruim 10.000 zorgmedewerkers die vrij bleven van het coronavirus, was 54 procent gevaccineerd. De onderzoekers becijferen dat in de niet-gevaccineerde groep 2,23 procent corona opliep en in de gevaccineerde groep slechts 1,33 procent. Dat scheelt zo’n 40 procent.

Van de personeelsleden die besmet raakten had ruim driekwart direct contact met patiënten, van de medewerkers die het virus niet kregen, slechts 42 procent.