Is de droogte eindelijk voorbij?

Al wekenlang komt het met bakken uit de hemel. Goed nieuws, na alle berichten deze zomer over toenemende droogte in Nederland. Heeft het grondwaterpeil zich de afgelopen periode eindelijk kunnen herstellen?

Het regent al weken. Is het nu ook voorbij met die droogte?

Helaas. Dit jaar ontstond voor het derde achtereenvolgende jaar tijdens het voorjaar en de zomer een fors neerslagtekort. Hoewel het in sommige gebieden behoorlijk veel regende in het najaar is dat tekort nog altijd niet opgelost. Volgens de jongste cijfers van het KNMI is het gemiddelde neerslagtekort nog altijd 209 millimeter. Dat is ongeveer de helft van het recordjaar 1976, maar ook nog altijd ongeveer de helft meer dan het gemiddelde. Deze oktobermaand viel 83 millimeter, precies wat ‘normaal’ is voor die maand.

Waar ging het fout?

Het voorjaar begon extreem droog in Nederland. In april en mei was dit voorjaar het droogste ooit, sinds de eerste metingen in 1906. Da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .