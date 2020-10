De politie maakt zich zorgen over een voornemen van de publieke omroep om te snijden in het programma Opsporing Verzocht. In deze plannen zou vanaf januari een aflevering nog maar een half uur gaan duren in plaats van bijna vijftig minuten en later op de avond op tv komen. <

beeld anp

Huisarts verdacht van moord op schoonmoeder

Justitie in Limburg verdenkt een zestigjarige Maastrichtse huisarts van moord op zijn aanstaande schoonmoeder. Hij zou in juli 2016 de 76-jarige vrouw opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven hebben beroofd. Ook de 55-jarige echtgenote van de huisarts is verdachte in deze zaak, evenals een notaris. Zij worden verdacht van het vals opmaken van akten. <

Ollongren: gedragscode politieke advertenties

Er mo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .