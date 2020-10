Medewerker ambassade dwong donaties af

Den Haag

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken neemt stappen tegen de diplomatieke vertegenwoordiging van Eritrea omdat ze door blijft gaan met onder dwang geld inzamelen onder landgenoten. Een medewerker moet stoppen met zijn werkzaamheden voor het ambassadekantoor in Den Haag. Radioprogramma Argos meldde zaterdag dat het ambassadekantoor geld heeft ingezameld onder landgenoten om het Oost-Afrikaanse land door de coronacrisis heen te helpen. Bij de inzameling zou dwang zijn gebruikt. Hier wonende Eritreeërs werd gevraagd minimaal honderd euro te doneren. De ambassadeur van Eritrea is dinsdag op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden om opheldering te geven over de zaak. Daar is de gezant meegedeeld dat de lokale medewerker ‘niet acceptabel' is verklaard, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het betekent dat de man moet stoppen met zijn werk voor de diplomatieke vertegenwoordiging van Eritrea. <