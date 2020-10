Nieuwe Lezen past Woodrow als een ouwe jas

Als juf moest Margje Woodrow groep 8 de boeken in sleuren. Nu schrijft ze thrillers voor 12+, en bezoekt ze tot tachtig scholen per jaar. 'Het nieuwe lezen' past haar als een ouwe jas.

Tilburg

Margje Woodrow herinnert zich haar kleine daad van verzet. Juf was ze in groep 8, en ze liet haar kinderen natuurlijk technisch lezen, en op tempo signaalwoordjes opdreunen, met een timer erbij. Maar op een dag liet ze de bibliotheek gewoon een grote bak brengen met heel veel boeken. 'Van alles, ook strips en bio's van voetballers. We zijn gewoon gaan lezen met de klas, heel veel meters maken. Dat doet óók iets met je leesvaardigheid. Ik dacht stiekem dat de spelling van de kinderen daar vanzelf ook wel beter van zou worden.'

Inmiddels is Woodrow schrijfster van Young Adult Thrillers, voor de leeftijd 12+, en krijgt ze met terugwerkende kracht gelijk van het project Het Nieuwe Lezen, dat een radicale veran..

