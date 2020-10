Pandajong Fan Xing is een mannetje

Rhenen

Het geslacht van de in mei geboren reuzenpanda Fan Xing in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is bekend: het is een mannetje. Omdat het dier en zijn moeder Wu Wen tot nu toe in het kraamhol bleven, was het nog onduidelijk wat het geslacht was. Moeder en zoon konden even van elkaar worden gescheiden, waardoor er een gezondheidscontrole gedaan kon worden. Fan Xing werd gewogen, zijn gebit werd gecontroleerd en zijn algehele conditie werd beoordeeld. ‘Het jong is energiek, krachtig en heeft een goede motoriek', concludeert manager zoölogie José Kok. Tegelijkertijd kon het geslacht bekeken worden. Fan Xing en moeder Wu Wen zijn voorlopig alleen nog via een livestream te bewonderen. <