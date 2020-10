Joods accent nadoen: ongemak bij ‘humor'

Toneelstukjes voor de gewone man, waarin de draak werd gestoken met Joden, waren een ware rage in de negentiende eeuw. Ewoud Sanders dook in dit onbekende, vaak tenenkrommende materiaal.

Amersfoort

Sanders, historicus en taalkundige, promoveerde eerder op een spraakmakend onderzoek naar bekeringsverhalen van Joden en sporen van antisemitisme in christelijke kinderboeken. In een nieuw boek, Lachen om Levie, duikt hij opnieuw in een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandse antisemitisme. Regieaanwijzing: hardop voorlezen, in een vet, Amsterdams-Jiddisch accent. Een gênante leeservaring. Maar ook een interessant doorkijkje in de negentiende en twintigste eeuw.

In de jaren 1850 dook de figuur op van Levie Mozes Zadok, een soldaat in de Krimoorlog die zijn ‘Jiddische memmele’ in Amsterdam schrijft.

Zadok drukt zijn snor en hij praat lispelend, met veel extra ‘h’s'. De stukjes v..

