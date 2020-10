Rutte: nieuwe maatregelen als besmettingen komende dagen blijven stijgen

Kamerleden willen meer duidelijkheid over de duur van de huidige lockdown. Ze hekelen de ‘slechte communicatie’ van het kabinet over nieuwe maatregelen. De komende dagen moet blijken of de gedeeltelijke lockdown voldoende effect heeft. Als de cijfers blijven stijgen, zal het kabinet volgens premier Mark Rutte harder ingrijpen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en premier Mark Rutte in debat over het coronavirus.

Den Haag

De hemel was weliswaar al gitzwart, toch kwam de donderslag afgelopen dinsdag onverwachts. Dat de huidige lockdown volgens het kabinet nog zeker tot december voortduurt, was voor veel Kamerleden een negatieve verrassing. Wie de dagelijkse RIVM-cijfers bijhoudt, zag weliswaar geen versoepeling aankomen. Maar zo’n ingrijpende verlenging mag het kabinet niet zomaar ‘tussen neus en lippen door’ aankondigen, aldus D66’er Steven van Weyenberg woensdag tijdens het tweewekelijkse coronadebat. Ook SP-leider Lilian Marijnissen hekelt de communicatie van het kabinet. ‘Dit is een keiharde boodschap – een boodschap zonder perspectief. Dat is ontzettend gevaarlijk.’

Het ging in de Tweede Kamer veel over de communicatie van het kabinet. Deels om..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .