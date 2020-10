‘Franse moslims zijn in Nederland welkom, zoals vroeger Hugenoten hier welkom waren’

Demonstranten houden een bord op: 'Respect voor onze profeet is respect voor heel de mensheid'.

Den Haag

‘Frankrijk smeekt moslimlanden en moslims te stoppen met boycot.’ Die oneliner plaatste de IslamOmroep woensdag op haar Facebookpagina. Zonder toelichting, maar met een foto van een droevig kijkende Franse president Emmanuel Macron.

De Franse regering neemt na de moord op Samuel Paty stevige maatregelen tegen islamitisch extremisme. De maat is vol, zo klinkt het in het land na de onthoofding van de populaire geschiedenisleraar. De maatregelen treffen mogelijk ook moslims en islamitische organisaties die niet extreem zijn. Dat roept in de islamitische wereld boosheid op, waaronder oproepen om Franse producten te boycotten.

