Trainingen in spiritualiteit willen mensen boven hun ego uit laten stijgen. Maar ‘de mens blijft toch een groepsdier’

Toen Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, nog studeerde volgde haar toenmalige vriend een trainingsweek. Hij maakte hierin kennis met allerlei vormen van spiritualiteit. Toen hij terugkwam, liet hij weten dat hij dingen had gezien die echt belangrijk waren, die hij ‘niet uit kon leggen aan mij met mijn triviale aardse bekommernissen’, schreef Vonk in 2015 in een essay in Psychologie Magazine. Nu ze eraan terugdenkt, kan ze er wel om glimlachen. Maar toen was het een ‘au’-ervaring, schrijft Vonk.