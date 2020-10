Een gespreide kieslijst

is geen baan; het is een ambt dat je voor bepaalde tijd wordt toevertrouwd. Dat merken Kamerleden vooral in de aanloop naar hun kandidatuur, of als ze naar de uitgang worden geleid.

In deze periode, een klein halfjaar voor 17 maart, wordt de loyaliteit binnen de politieke partijen zwaar beproefd. In discrete gesprekken zijn zittende Kamerleden op hun aftocht voorbereid. Talloze ambitieuze sollicitanten, die dachten dat ze zich in hun gemeente of provincie nu wel genoeg voor de partij hadden uitgesloofd, hebben een blauwtje gelopen: weer geen kansrijke notering. En dan komt het meest schrijnende moment: er wordt een lijst gepresenteerd met enkele onverwachte debutanten in de top. En al die afgeserveerden, terwijl ze nog hun wonden likken, denken: Huh? Wat heeft zíj dan gedaan voor de club? Waarom wordt híj ineens als grote belofte gelanceerd?!