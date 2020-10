Voorrang bij griepprik voor 70-plussers en zwakkeren

Den Haag

Gezonde mensen tussen de 60 en 69 jaar wordt gevraagd niet op de uitnodiging voor een griepprik in te gaan, laat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) weten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had dit geadviseerd. Alle mensen ouder dan 60 jaar, en mensen met een medische aandoening, worden gewoonlijk in Nederland uitgenodigd voor een griepprik. In totaal krijgen 6 miljoen mensen zo’n uitnodiging, de afgelopen jaren ging ongeveer de helft erop in, aldus het ministerie.

Vanwege de coronacrisis zijn er ‘zoveel mogelijk griepvaccins’ ingekocht, schrijft Blokhuis. In totaal zijn er 3,88 miljoen stuks beschikbaar, ruim een half miljoen meer dan vorig jaar. Maar de vraag is nóg groter, zegt Blokhuis. Daar komt bij dat een vaccin ‘niet zomaar kan worden gemaakt', legt de bewindsman uit.

Seniorenorganisatie ANBO staat niet achter de oproep van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan gezonde ouderen om niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. ‘Ons advies aan mensen die twijfelen of graag de griepprik willen halen is om met hun huisarts te overleggen. Zij kunnen met de huisarts bespreken of ze de griepprik kunnen uitstellen of hem toch halen', zegt een woordvoerster van de ouderenbond. <