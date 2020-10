De Eerste Kamer moet een parlementair onderzoek gaan doen naar discriminatie. Dat voorstel hebben VVD en GroenLinks dinsdag in de senaat gedaan. ‘Discriminatie is weer actueler dan ooit', zei VVD-fractievoorzitter Annemarie Jorritsma. Het onderzoek moet zich erop richten hoe ‘discriminatie meer fundamenteel’ kan worden bestreden. <

‘9 procent meer verzuim zorgpersoneel dan 2019’

In het derde kwartaal van dit jaar hebben zorginstanties 9 procent meer verzuim gemeld dan in dezelfde periode in 2019. Dat meldt kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet, dat data verzamelde van ruim 350 zorginstellingen. In juli, augustus en september waren er gemiddeld per dag zo’n 60.000 werknemers in de zorg nie..

