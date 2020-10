Hoe ouders ruziën, beïnvloedt kind

Kinderen lijden even sterk onder ouders die op agressieve toon ruzie met elkaar maken als onder ouders die hun conflicten uit de weg gaan door zwijgen of weglopen. Dat blijkt uit het proefschrift van kinderpsycholoog Willemijn van Eldik. ‘Het goede nieuws is: als je meningsverschillen met je partner uitpraat in het bijzijn van je kinderen, verklein je de kans dat zij depressief of agressief gedrag gaan vertonen.’