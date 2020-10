Henk K. krijgt in hoger beroep twee jaar cel

Het gerechtshof in Arnhem heeft de 61-jarige Henk K. uit Bunschoten veroordeeld tot twee jaar cel, wegens jarenlange mishandeling van tien van zijn in totaal negentien kinderen.

Arnhem

Twee weken geleden had het openbaar ministerie drie jaar cel geëist tegen Henk K. In 2018 veroordeelde de rechtbank de man uit Bunschoten eveneens tot twee jaar cel.

Het gerechtshof legde Henk K. dinsdag ook een contactverbod op voor vier tienerdochters en hun pleegouders. De Bunschoter mag vijf jaar lang geen contact met hen hebben. Daarin gaat het hof minder ver dan de rechtbank in 2018. Die bepaalde destijds dat het contactverbod moest gelden voor negen kinderen van K. en voor hun kinderen.

Henk K. zat in het verleden al elf maanden in voorarrest. Het gerechtshof veroordeelde de 57-jarige vrouw van K. tot vier maanden voorwaardelijke celstraf. Het hof stelt dat de vrouw haar kinderen jarenlang in hulpeloze toestand heeft gela..

