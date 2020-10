Mantelzorger ontbeert bescherming tegen corona

Zeist

Dat concludeert de koepelorganisatie Mantelzorg NL, die via de Mantelzorglijn geregeld meldingen krijgt dat middelen niet voorhanden zijn. ‘Zij geven aan dat hun huisarts, GGD en/of apotheker niet van de regeling weet en daardoor niet in actie komt’, meldt Mantelzorg NL. Volgens de organisatie zijn mantelzorgers zelf ook niet altijd van de regeling op de hoogte. In mei maakte de overheid bekend dat mantelzorgers recht hebben op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt alleen als tijdens het verlenen van mantelzorg anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. ‘Het is van groot belang dat de mantelzorger veilig voor een ander kan zorgen en dat die daarvoor in de gelegenhe..

